Jake Gyllenhaal ha rischiato di sostituire Tobey Maguire in Spider-Man 2 dopo che l’attore si era infortunato alla schiena lavorando a Seabiscuit. Non se ne fece nulla e qualche anno dopo fu in lizza per il ruolo di protagonista in Batman Begins.

Christian Bale ha finito per interpretare il Cavaliere Oscuro, naturalmente, e Jake Gyllenhaal ha recentemente riflettuto sul fatto di aver perso sia Batman che un ruolo da protagonista in Moulin Rouge di Baz Luhrmann in una recente intervista all’Howard Stern Show.

Mentre lo sceneggiatore David S. Goyer ha confermato di aver fatto pressioni affinché la star di Road House interpretasse Bruce Wayne, è la prima volta che lo stesso Jake Gyllenhaal commenta di essere stato scartato da Christopher Nolan.

“Quello che ho provato è stata la delusione quando non l’ho ottenuto. Sia io che Heath [Ledger] eravamo delusi. Ma questa è la parte di Ewan McGregor. Impari a dire: ‘Ce n’è un altro. Posso provare ad andare a fare un’audizione per un altro. Avrò qualcos’altro. Devi mantenere questo atteggiamento“.

“Per merito di [Nolan] e di Baz [Luhrmann], entrambi i registi mi hanno chiamato personalmente per dirmi [che non avevo ottenuto il ruolo]”, ha detto l’attore a proposito della mancata possibilità di indossare mantello e cappuccio di Batman. “E ti diranno il perché. Quando arrivi a questo punto, c’è una vera legittimità nel fatto che tu possa potenzialmente ottenere qualcosa“.

“Non è come se dicessero: ‘Oh, grazie mille’. Dicono: ‘Ho visto questi aspetti di te che volevo davvero nel ruolo e che sono meravigliosi, ma alla fine ho deciso di muovermi in questo modo perché si abbina meglio a questa persona che è di fronte a te o che sarebbe di fronte a te‘. Il colore dei capelli o l’altezza, qualunque cosa sia“. Ci sono tutti questi non-fattori che sono davvero le cose inspiegabili che se cominci a prendere in considerazione non funzionano, non sono salutari“.

Jake Gyllenhaal aggiunge: “A me viene da dire: ‘Guarda quanto sei andato lontano! Quindi cerca di continuare ad andare avanti’. È quello che ho provato. Ricordo di aver ricevuto una telefonata da Christopher Nolan e di aver pensato: ‘Ho appena ricevuto una telefonata personale da Christopher Nolan. È una bella cosa. Sono arrivato abbastanza lontano“.

“Sono passato da una telefonata in cui mi dicevano che non erano sicuri [di me] a una in cui mi dicevano che stavano davvero pensando a te per questo film. Quindi ok, dovrei continuare. Dovrei continuare ad andare avanti“.

Nel periodo in cui Christopher Nolan lo teneva d’occhio per Batman, Jake Gyllenhaal stava cavalcando il successo di The Day After Tomorrow, un film che lo ha portato in seguito a regalare al pubblico interpretazioni acclamate dalla critica in film come Brokeback Mountain e Jarhead.

Anni dopo avrebbe avuto anche, finalmente, la sua occasione per un film di supereroi, interpretando il cattivo Mysterio in Spider-Man: Far From Home del 2019. Recentemente, Jake Gyllenhaal ha dichiarato che interpretare Batman nel DCU dei DC Studios sarebbe “un onore”. Per saperne di più sull’attore, cliccate qui.