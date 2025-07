Edi Gathegi si gode il successo della sua iterazione di Mr. Terrific

Le azioni di Edi Gathegi a Hollywood sono decisamente in rialzo in questo momento dopo la sua apparizione nei panni di Michael Holt, alias Mister Terrific, nel film di Superman del DCU.

Mentre molti affermano che l’interpretazione di Gathegi del terzo uomo più intelligente della DC Comics abbia rubato la scena, lui non è poi così interessato a questo sentimento, perché nelle sue volontà c’è solo rendere giustizia a un buon film di Superman.

Quando ExtraTV ha incontrato Edi Gathegi e gli ha chiesto cosa pensasse di tutti questi elogi, ha risposto: “Sono molto emozionato perché ho sentito parlare di questo film e non l’ho visto… ci sono dentro, ma non è quello il mio obiettivo. Voglio vedere un bel film. Sono un fan di Superman, sono un fan dei cinecomic e voglio vivere un’esperienza fantastica al cinema, così da poter dire alla gente che dovrebbe andare a fare la stessa cosa”.

La star di X-Men: L’inizio ha anche parlato molto bene di James Gunn, lasciando intendere che il regista ha in serbo qualcosa di davvero entusiasmante per il futuro del DCU.

“Quest’uomo è uno dei veri geni creativi del nostro settore e del nostro tempo. È molto appassionato dell’arte della narrazione nel suo complesso. Ne è innamorato in ogni aspetto e ama moltissimo gli attori, il che è un bene per noi. Ha una mente creativa e quello che farà con questo universo, penso, sarà una benedizione per le persone”.

Michael Holt, meglio conosciuto come Mister Terrific, è uno degli eroi più intelligenti e complessi della DC Comics. Bambino prodigio, Holt ha conseguito 14 dottorati di ricerca, è diventato milionario self-made e ha vinto l’oro olimpico nel decathlon. Perché Holt, uno degli uomini più ricchi della DC Comics, avesse bisogno di lavorare in una squadra di supereroi sponsorizzata e finanziata da Maxwell Lord, è un mistero a cui Superman non ha risposto. Forse ne scopriremo di più nel presunto spin-off di Mister Terrific?

Tornando alle origini da supereroe di Holt, la sua vita ha preso una svolta tragica quando la moglie incinta, Paula, è morta in un incidente d’auto. Affranto dal dolore e sul punto di porre fine alla sua vita, Holt ricevette la visita dello Spettro, che gli parlò di Terry Sloane, l’originale Mister Terrific della “Golden Age”. Ispirato dal motto di Sloane, “Fair Play”, Holt decise di portare avanti la sua eredità e dedicare il suo dono ad aiutare gli altri. A differenza di molti eroi, Mister Terrific non ha superpoteri. Si affida invece alla sua mente brillante e alla tecnologia all’avanguardia. Le sue invenzioni distintive sono le T-Spheres, dispositivi fluttuanti ad alta tecnologia che aiutano nel volo, nella comunicazione, nell’hacking e nella difesa. Insieme alle sue abilità in diverse arti marziali, Holt si erge come uno degli eroi senza poteri più formidabili dell’Universo DC.

Tutto quello che sappiamo su Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent e inaugurerà la fase intitolata “Dei e Mostri“. Il film racconterà un Clark Kent già adulto, alle prese con il delicato equilibrio tra la sua identità kryptoniana e quella umana, in un mondo in cui l’umanità fatica a fidarsi di figure straordinarie. Secondo quanto anticipato, non si tratterà di una storia di origini, ma piuttosto di un ritratto di Superman nel momento in cui cerca il suo posto nel mondo come giornalista al Daily Planet e come eroe capace di ispirare speranza.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Questi attori porteranno sul grande schermo personaggi come Lois Lane, Guy Gardner, Hawkgirl, Metamorpho, Lex Luthor e Mister Terrific.

Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe nel nuovo universo DC, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano. Il tono del film sarà molto diverso rispetto alle precedenti versioni più cupe: Gunn ha dichiarato che Superman sarà colorato, pieno di emozione e con un protagonista cresciuto in un ambiente familiare sano e amorevole, elemento che influenzerà profondamente la sua personalità.

Il film non solo rilancia l’iconica figura dell’Uomo d’Acciaio, ma getta anche le basi narrative e tematiche per l’intero universo condiviso DC, fondendo umanità, epica e introspezione morale in un racconto di rinascita mitologica.

Il film è al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.