Il killer della metropolitana: la spiegazione del finale del film

Il racconto originale di Clive Barker Macelleria mobile di mezzanotte è stato pubblicato per la prima volta nel 1984 come racconto di apertura del Volume I di “The Books of Blood”, una raccolta di racconti brevi dell’autore. Nel 2008, il regista Ryuhei Kitamura e lo sceneggiatore Jeff Buhler hanno adattato questo scritto in un lungometraggio dal titolo Il killer della metropolitana (inizialmente noto come Prossima fermata: l’inferno). Il film vede Bradley Cooper nel ruolo di Leon, un fotoreporter americano trasferitosi a New York City che si imbatte in un sottobosco abitato da mostri e verità spaventose. Nel corso di questo articolo andiamo ad approfondire tale finale, cercando di fornirne una spiegazione più elaborata.

Cosa bisogna ricordare della trama di Il killer della metropolitana

La trama del film è leggermente ampliata rispetto a quella del racconto breve, come è necessario per adattarla alla durata di un lungometraggio. Nel film, Cooper interpreta Leon, un fotografo desideroso di abbandonare il lavoro commerciale per produrre opere d’arte più crude e pericolose. Una gallerista (Brooke Shields) lo critica per la sua eccessiva prudenza, così Leon inizia a frequentare zone pericolose, nella speranza di fotografare qualcosa di squallido o criminale. Proprio come nel racconto originale, circolano leggende su un serial killer che vive nella metropolitana e infesta i treni a tarda notte.

Leon diventa ossessionato dai crimini della malavita newyorkese, che lo conducono nelle viscere della metropolitana. Il film di Kitamura aggiunge anche un nuovo personaggio, la fidanzata di Leon, Maya (Leslie Bibb), che odia il fatto di stare perdendo il suo ragazzo a causa di uno strano, nuovo e oscuro impulso. Proprio come il racconto breve, il film parla della devozione per New York City e della squallida lealtà che i suoi cittadini sembrano possedere. Leon diventa ossessionato dallo svelarne i segreti. Quando finalmente assiste al killer Mahogany che uccide delle persone e appende i loro cadaveri a ganci da macellaio, Leon è affascinato quanto disgustato.

Il killer della metropolitana è, come si potrebbe prevedere, un po’ più articolato. Il racconto breve non è così complicato da poter essere comodamente inserito nella struttura di un film in tre atti, quindi ci sono lunghe parti in cui Cooper sprofonda nella follia, così come segmenti dedicati al serial killer in cui Mahogany uccide diversi pendolari. Il pubblico vede anche cosa fa Mahogany durante il giorno. Sembra che lavori come macellaio (ovviamente) e che, con una scelta bizzarra, si tagli costantemente enormi verruche e foruncoli dalla pelle.

Cosa succede alla fine di Il killer della metropolitana?

Dopo aver seguito Mahogany fino a tarda notte, le terrificanti teorie di Leon trovano conferma quando assiste all’omicidio brutale delle sue vittime da parte dello psicopatico in giacca e cravatta, che le conserva appendendole a dei ganci nella carrozza. Il muto con il martello cattura poi il testimone oculare, che mette fuori combattimento, lasciando Leon svenuto. Durante questo periodo, il fotografo entra e esce dalla scena dove vede delle mani molto poco umane che controllano il suo corpo, per poi svegliarsi nel mattatoio di Mahogany con strani segni incisi sul petto.

Intanto, la fidanzata di Leon, Maya, è comprensibilmente preoccupata per il comportamento del suo ragazzo e condivide la sua recente ossessione con il loro amico Jurgis (Roger Bart). Insieme, decidono di rintracciare la casa di Mahogany e di introdursi alla ricerca di qualche indizio. Qui i due scoprono però una quantità inutile di strumenti affilati e attrezzi nella sua casa, insieme a barattoli contenenti i noduli cutanei di Mahogany che lui ha rimosso e conservato. Anche se non viene mai spiegato, questo, insieme ai suoi occasionali attacchi di tosse con sangue, suggerisce che Mahogany non è più l’assassino numero uno che era un tempo e che sta indebolendosi.

Dopo essere sfuggita per un pelo all’incontro con il martello di Mahogany, Maya va direttamente alla polizia per denunciare che a New York c’è un serial killer che uccide le sue vittime nella metropolitana. Il detective Hadley (Barbara Eve Harris) però non le crede e continua a dare l’impressione che non ci sia nulla di cui preoccuparsi, stabilendo che non è affatto così e che lei sa però più di quanto lasci trasparire. Hadley, infatti, è pienamente consapevole di ciò che sta accadendo. Dopo essere stata minacciata con una pistola da Maya, consiglia alla sopravvissuta di Mahogany di prendere il treno di mezzanotte dove troverà il suo amico Jurgis.

Con Maya che si avventura freneticamente verso l’ignoto, Leon adotta un approccio più tattico e si equipaggia come Machete per affrontare Mahogany di persona. Attraverso il tunnel segreto che collega il macello alla metropolitana, si avventura armato fino ai denti. Insieme, Leon e Maya attraversano il treno, dove trovano Jurgis appeso a dei ganci insieme ad altre vittime. Tra Mahogany e Leon scoppia una battaglia in cui i due lottano con le unghie, i denti e gli arti mozzati per sopravvivere. Alla fine, Leon ha la meglio e getta Mahogany dal treno prima che raggiunga l’ultima fermata, assicurandosi che tornerà sicuramente per un ultimo spavento.

Il minaccioso Conduttore, una sorta di supervisore di Mahogany, saluta Maya e Leon, che consiglia ai suoi passeggeri di “allontanarsi dalla carne”, spingendoli a fuggire dal treno mentre creature mostruose salgono a bordo per divorare i cadaveri portati a loro. Camminando attraverso la stazione abbandonata, i due notano poi mucchi di ossa e resti di un mondo che risale a secoli fa, prima che abbia inizio la battaglia finale tra Mahogany e Leon. Con Maya priva di sensi, Leon pugnala il suo nemico al collo con una delle tante ossa disponibili, lasciando l’uomo-mostro a sorridere con la bocca piena di sangue.

Con il suo ultimo respiro, Mahogany pronuncia una sola parola, “benvenuto”, accompagnando Leon in un nuovo terrificante viaggio. Lottando per riprendersi da una vittoria agrodolce, le speranze di Leon di mettersi in salvo vengono infrante quando il Conduttore rivela che questi atti orribili sono stati compiuti per tenere a bada orrori ancora peggiori dal mondo in superficie. I mostri che hanno appena dato sfogo alla loro fame sono qui da molto prima che venisse costruita la metropolitana, e i corpi sono un’offerta sacrificale per mantenere lo status quo. Con la posizione ora vacante, il Conduttore nomina Leon, prima strappandogli la lingua, poi rimuovendo il cuore di Maya e mostrandolo al suo ragazzo mentre lei muore.

È una dimostrazione grafica del livello a cui Leon è stato degradato. Senza un cuore affine da amare e costretto al silenzio per sempre, Leon ha perso tutto. La scena finale mostra dunque Hadley che consegna i vecchi orari a un Mahogany ancora sconosciuto, che si rivela essere un alias per la lunga serie di serial killer. Dopo essere saliti sul treno e aver capito che stiamo assistendo alla prima morte mostrata all’inizio del film, vediamo che Leon è stato nominato nuovo Macellaio della Metropolitana con una serie di nuovi cadaveri da consegnare prima che il treno parta lungo i binari.