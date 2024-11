Avengers: nuovi dettagli sul futuro di Kang e sui villain di The Fantastic Four: First Steps

Anche se Jonathan Majors e il suo Kang sono stati fatti fuori dai giochi del MCU, è chiaro che il personaggio avrà degli strascichi, o sarà il soggetto di una uscita di scena, magari off screen. Che ne sarà degli eventi previsti per Avengers: Kang Dinasty?

I Marvel Studios non hanno chiuso la porta a Kang

Secondo The Cosmic Circus, i Marvel Studios non hanno ancora chiuso completamente la porta a Kang. È stato messo da parte, ma “[è] andato via per ora. Ciò non significa che il personaggio non possa essere ripreso più avanti in qualche modo, ma se lo facessero, è probabile che lo rilanceranno se vogliono tenerlo come cattivo o seguire la strada di Iron Lad e usare un attore più giovane per diventare Nathaniel”.

Era uno scenario prevedibile e i piani per la TVA potrebbero essere stati ridimensionati in modo simile, poiché Alex Perez del sito ha sentito che non rivedremo l’organizzazione fino ad Avengers: Doomsday.

Per quanto riguarda il presunto riavvio del MCU post-Secret Wars, a Alex Perez è stato detto che il mondo continuerà come se nulla fosse accaduto. Il Multiverso ricomincerà da capo, “e verranno aggiunti alcuni cambiamenti che avranno ramificazioni in seguito”.

Questo sarà probabilmente il modo in cui i Marvel Studios porteranno i Fantastici Quattro e gli X-Men sulla Terra-616, anche se in precedenza abbiamo sentito che Colui che Rimane ha creato la Sacra Timeline intenzionalmente senza di loro (un filo conduttore della trama che potrebbe essere stato scartato ora che non è un fattore).

Chi saranno i cattivi di Fantastic Four?

Ci aspettiamo che il Dottor Doom faccia il suo debutto nel MCU nella scena post-crediti di The Fantastic Four: First Steps, ma che dire degli altri cattivi del team? Bene, se questa voce è vera, “il primo atto del film ha una sorta di rapido montaggio dei Fantastici Quattro che affrontano più cattivi di basso livello dal loro repertorio di furfanti. Mole Man è uno di loro”.

Sembra strano che i Marvel Studios istituiscano dei Fantastico Quattro degli anni ’60 solo per le future avventure che si svolgeranno sulla Terra-616 ai giorni nostri e non possiamo fare a meno di chiederci se i futuri film e serie TV si svolgeranno in realtà diverse. Ciò consentirebbe sicuramente allo studio un po’ più di libertà creativa con alcuni personaggi, simile alla linea di fumetti Ultimate. Resteremo in ascolto e in attesa di nuove informazioni!