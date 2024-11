Andor, seconda stagione: ecco le nuove immagini di Cassian e Krennic

Empire ha pubblicato un nuovo sguardo alla seconda stagione di Andor e le prime inquadrature ufficiali del ritorno di Orson Krennic di Ben Mendelsohn. Il finale della prima stagione ha anticipato la realizzazione dei progetti di costruzione della Morte Nera e questo suggerisce che dovremmo aspettarci un’analisi più approfondita di come è nata la più grande arma dell’Impero.

Sulla cover di Empire presenti anche Cassian Andor di Diego Luna e Genevieve O’Reilly nei panni di Mon Mothma, di cui abbiamo imparato molto di più durante la stagione di debutto di Andor. La rivista ha anche condiviso nuove inquadrature di Cassian che pilota quello che potrebbe essere un TIE Fighter insieme a un’altra inquadratura del malvagio Imperiale.

Mancano ancora diversi mesi al ritorno di Andor su Disney+, quindi non ci aspettiamo necessariamente che queste ultime rivelazioni siano seguite da un trailer (soprattutto perché Lucasfilm probabilmente vorrà tenere i riflettori puntati su Skeleton Crew per il momento). “È un uomo completamente impegnato nella Ribellione”, anticipa Luna. “È qualcuno che deve ascendere. C’è un’enorme montagna da scalare per [diventare] il ragazzo che incontriamo in Rogue One”.

Ecco le nuove immagini di Andor stagione 2