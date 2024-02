Una prima immagine uffiiciale del primo progetto dei DC Studios sotto l’insegna DC Elseworlds, Batman Azteca: Choque de Imperios, è ora stata svelata. L’immagine è stata condivisa dal Concept Environment Artist del film, Jose Iturriaga. Questo nuovo progetto d’animazione sarà prodotto da James Gunn e Peter Safran come parte della loro visione del futuro dell’Universo DC. Il film introduce infatti una storia standalone Elseworlds che diverge dal canone del DCU. Nell’immagine rilasciata, si può dunque vedere un Batman con occhi gialli e luminosi, mostrando l’estetica unica di questa iterazione.

The first official image from the @batman Azteca animated film has been released! I had the honor of working as Concept Environment Artist and cannot wait to see the film when it’s released on @streamonmax!#batman #batmanazteca #batmanaztecachoquedeimperios #streamingonmax #max pic.twitter.com/qJXjrdSjN6

— Jose Iturriaga ‘Kuzeh’ (@Kuzeh) February 23, 2024