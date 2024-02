Annunciata per la prima volta all’evento dello streaming Max nell’aprile 2023, Warner Bros. Discovery ha confermato che una nuova era sta arrivando per i fan di Harry Potter. La società ha annunciato una serie TV basata su tutti e sette i libri sul maghetto scritti da JK Rowling. Vedi sotto per le risposte più attuali alle domande più importanti sul progetto.

Di cosa parla la serie TV Harry Potter ?

“Questa nuova serie Max Original approfondirà ciascuno dei libri iconici che i fan hanno continuato ad apprezzare in tutti questi anni“, ha affermato Casey Bloys, Presidente e CEO di HBO & Max Content riguardo al progetto, assicurando inoltre che i fan lo avrebbero fatto. essere “un fedele adattamento”.

I primi resoconti prevedevano che ogni stagione della serie si concentrasse su un libro della serie di libri di Harry Potter, che consiste di sette romanzi, ma Bloys ha detto che il progetto durerà “10 anni consecutivi“, il che sembrerebbe non rispecchiare la formula una stagione, un libro. Per coloro che sostengono che Animali Fantastici potrebbe essere sfruttato per fornire 10 stagioni in 10 anni, i vertici della WBD hanno detto specificamente durante l’annuncio che l’altra serie di libri non farà parte della serie.

In ogni caso, Bloys ha promesso che, mentre la società si imbarca nella sua nuova avventura di Harry Potter, “lo facciamo con tutta la cura e la maestria di questo franchise“.

Chi sta creando la serie di Harry Potter?

Ci è voluto un po’, dato che l’annuncio iniziale era nell’aprile 2023, ma negli ultimi mesi Warner Bros. ha invitato un gruppo selezionato di creativi a proporre idee su come potrebbe essere la serie. Erano Martha Hillier, Kathleen Jordan, Tom Moran e Michael Lesslie. Ora, secondo alcune fonti il servizio di streaming e la Warner Bros. Television hanno ristretto il team ai soli Jordan, Moran e con la nuova aggiunta Francesca Gardiner, come suggerito qualche mese fa.

In questi giorni è arrivata la notizia che la scrittrice di Succession Francesca Gardiner potrebbe aver vinto la sfida ed essere stata ingaggiata come showrunner unico. Gardiner è stato produttore consulente delle stagioni 3 e 4 di Succession della HBO. Prima di lavorare alla creazione di Jesse Armstrong, è stata produttrice esecutiva della coproduzione fantasy della HBO e della BBC His Dark Materials ed è stata coproduttrice esecutiva di Killing Eve di AMC. Ha anche scritto in spettacoli tra cui The Rook di Starz e The Man In The High Castle di Amazon .

Jordan ha creato la serie Netflix Teenage Bounty Hunters. Jordan sta anche lavorando con lo streamer Orange Is The New Black su The Decameron, che ha ricevuto un ordine per la serie nel 2022.

È un interessante mix di inglesi e americani, la maggior parte dei quali ha una certa esperienza di lavoro con gli streamer e molti dei quali hanno guidato progetti nello di fantascienza/fantasy.

Abbiamo sentito che Max ha incaricato il gruppo di scrittori di creare proposte per una serie che riflettesse la loro interpretazione della proprietà intellettuale. Si ritiene che la Rowling sia coinvolta in questo processo di presentazione. Il trio sarà in grado di affinare le proprie proposte per i prossimi due mesi, con una decisione su chi otterrà il lavoro prevista per giugno.

Quando uscirà la serie di Harry Potter?

La serie dovrebbe andare in onda nel 2026, secondo il CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav.

“Non siamo stati timidi riguardo al nostro entusiasmo per Harry Potter“, ha detto Zaslav agli analisti di Wall Street durante la conferenza sugli utili del quarto trimestre della società. “Ero a Londra qualche settimana fa con Casey [Bloys, CEO di HBO] e Channing [Dungey, presidente della Warner Bros Television] e abbiamo trascorso del tempo reale con JK e il suo team”, ha dichiarato entusiasta. “Entrambe le parti sono semplicemente entusiaste di rilanciare questo franchise. Le nostre conversazioni sono state fantastiche. Visti i risultati di quella chiamata sugli utili, WBD ha bisogno della magia di Harry Potter il prima possibile.

Idem JK Rowling, la cui società di produzione ha registrato un calo dei profitti del 74% nel 2022. La società ha registrato una certa ripresa dopo che la versione teatrale di Harry Potter e la maledizione dell’erede si è rivelata un gradimento del pubblico post-pandemia. L’autrice ha ricevuto uno stipendio di 10,5 milioni di dollari nel 2023.

Il successo dello spettacolo teatrale dimostra che c’è ancora interesse per i contenuti relativi a Hogwarts. Lo stesso vale per il grande successo di Hogwarts Legacy, diventato il videogioco più venduto del 2023, con 22 milioni di unità vendute. (È fantastico, ma per fare un confronto, i sette libri più venduti di Harry Potter della Rowling hanno venduto 600 milioni di copie in tutto il mondo.)

In una conferenza di Goldman Sachs lo scorso anno, il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha sottolineato esplicitamente la necessità di più magia di Hogwarts. Ignorando i film Animali fantastici senza Harry, il CEO ha insistito sul fatto che il maghetto rappresenta un’enorme opportunità, sostenendo che l’IP è stato “sottoutilizzato” negli ultimi tempi.

“Non abbiamo fatto nulla con Harry Potter per più di un decennio“, ha detto, prima di proseguire osservando che quando si esamina la performance della Warner Bros. negli ultimi 20 anni senza tenere conto dei suoi tre grandi: Harry Potter, Il signore degli Anelli e della DC: la performance della compagnia è “relativamente piatta”.

Zaslav ha definito questo tipo di IP di grande valore “uno dei grandi elementi di differenziazione di questa azienda”. E sembra contare su questo per fare una grande differenza.

“Quando aggiungi questi franchise, è lo studio con le migliori prestazioni al mondo. Dobbiamo impiegare il nostro miglior capitale e dobbiamo farlo con le migliori persone creative del mondo”, ha affermato.

Dove guardare la serie

Ovviamente la serie tv debutterà negli USA su Max una volta che la serie sarà pronta. Il servizio ha tre livelli di prezzo: Max Ad Light, che costa $ 9,99 al mese o $ 99,99 all’anno e consente due flussi simultanei; Max Ad Free avrà un prezzo di $ 15,99 al mese o $ 149,99 all’anno e consentirà anche due flussi simultanei; e Max Ultimate Ad Free che costa $ 19,99 al mese o $ 199,99 all’anno e consente l’accesso a quattro flussi simultanei.

La serie Potter seguirà l’esempio di House of the Dragon, secondo i dirigenti. Quindi sarà trattato come un programma HBO e avrà la stessa diffusione World Wide, il che vuol dire che con ogni probabilità in Italia la serie tv su Harry Potter sarà distribuita da SKY e in streaming da NOW.

Quali attori saranno i protagonisti della serie? Alcune delle star originali di Harry Potter torneranno?

Ci saranno nuovi attori che interpreteranno i personaggi principali della serie, ma nessuno è stato ancora scelto. Il presidente del gruppo Warner Bros. TV, Channing Dungey, ha recentemente affermato che il casting avverrà dopo aver trovato uno showrunner.

Per quanto riguarda questo, la Warner Bros. sta probabilmente cercando di ingaggiare attori giovani, dato che stanno procedendo attraverso i libri della Rowling in ordine. “La parte difficile sono i primi due libri, in cui i ragazzi sono più giovani, intorno agli 11 o 12 anni“, ha detto Dungey del processo di casting.

“Abbiamo cercato di essere molto vicini all libro“, ha detto Bloys. “Non siamo andati alle agenzie. Abbiamo il nostro processo interno in cui pensiamo alle persone ma non vogliamo uscire nel mondo. Ora che la notizia è di dominio pubblico… inizieremo a occuparci del business.”

Per quanto riguarda il ritorno di una qualsiasi delle star del franchise cinematografico – come Daniel Radcliffe, Emma Watson o Rupert Grint – mai dire mai. Sarebbe sicuramente un aumento dell’attesa per la serie e, mentre nuovi attori verranno scelti per i ruoli principali, ci sono sempre flashforward o lo stratagemma della trama del multiverso attualmente in voga che potrebbe creare spazio per volti più familiari nella serie.

Ma Daniel Radcliffe ha detto che sta bene seduto in disparte. “Quello che ho capito è che stanno cercando di ricominciare da capo e sono sicuro che chiunque li stia realizzando vorrà lasciare il proprio segno e probabilmente non vorrà dover capire come far fare un cameo al vecchio Harry in questo film.” da qualche parte”, ha detto Radcliffe. “Quindi sicuramente non lo cercherò in alcun modo. Ma auguro loro, ovviamente, tutta la fortuna del mondo e sono molto entusiasta che il testimone sia passato. Ma non penso che sia necessario che io lo passi fisicamente”.

Un altro protagonista di Harry Potter che probabilmente non sarà coinvolto è David Yates, che ha diretto gli ultimi quattro film, Harry Potter e l’Ordine della Fenice (2007), Harry Potter e il Principe Mezzosangue (2009) e I Doni della Morte Parte Uno. e Due (2010 e 2011). Inoltre, Yates ha preso parte alla trilogia spin-off Animali fantastici. Il regista ha rivelato non c’è stata alcuna conversazione sul suo coinvolgimento nella serie. E sembra che a lui vada bene così.

“Un affetto enorme e un gruppo adorabile di persone con cui ho lavorato”, ha detto Yates a Deadline . “Ma non abbiamo avuto una conversazione da quando l’abbiamo finito.” “Si trattava di ‘parcheggiamo e basta per un po””, ha detto del franchise di Harry Potter.

JK Rowling sarà coinvolta nella nuova serie TV di Harry Potter?

SÌ. Un accordo per il coinvolgimento di JK Rowling nella serie è stato l’ostacolo più grande nel suo percorso verso lo schermo: l’autrice ha il controllo creativo su qualsiasi sfruttamento del suo lavoro. Tale accordo è stato finalizzato nel 2023.

Rowling e i suoi colleghi di lunga data Neil Blair e Ruth Kenley-Letts sono i produttori esecutivi, quindi ci si aspetta che lei sia coinvolta nel processo decisionale sulla serie. David Heyman, che ha sviluppato i film, farà dovuto fare lo stesso. La Brontë Film and TV della Rowling sta producendo con la Warner Bros. Television. Brontë Film and TV è stata fondata dalla Rowling e dal suo agente letterario, Neil Blair, nel 2012.

“L’impegno di Max nel preservare l’integrità dei miei libri è importante per me, e non vedo l’ora di far parte di questo nuovo adattamento che consentirà un grado di profondità e dettaglio offerto solo da una serie televisiva di lunga durata“, ha rivelato la Rowling in una dichiarazione.

Da quando Warners ha lanciato il suo servizio di streaming, c’è sempre stato l’obiettivo di sfruttare il più grande franchise della Warner per lo streaming. David Zaslav, CEO della Warner Bros Discovery, che ha assunto la guida della società dopo la fusione lo scorso anno, ha incontrato la Rowling diverse volte nel Regno Unito. Si è anche espresso a sostegno dell’autrice, che è stata coinvolta in una controversia in corso sui suoi commenti sulle questioni transgender. Alla domanda sull’evento in streaming su quelle controversie, Bloys ha esitato.

“No, non penso che questo sia il forum [per discuterne]“, ha detto. “È una conversazione molto online, molto sfumata e complicata e non è qualcosa in cui entreremo.”

“La nostra priorità è ciò che appare sullo schermo“, ha continuato Bloys. “Ovviamente, la storia di Harry Potter è incredibilmente affermativa e positiva e parla di amore e accettazione di sé. Questa è la nostra priorità: cosa c’è sullo schermo”.

Per quanto riguarda quanto l’autore sarà vicino alla serie, Bloys ha detto: “[Rowling] sarà coinvolta. È una produttrice esecutiva dello show. Le sue intuizioni saranno utili a questo riguardo.

Era chiaro, tuttavia, che la WBD non dipendeva interamente dalla Rowling per il progetto. “Lo show televisivo è nuovo e ne siamo entusiasti. Ma ricorda, siamo nel settore Potter da 20 anni. Questa non è una decisione nuova per noi, ci sentiamo molto a nostro agio nel business di Potter.”

Quanto costerà produrre la serie?

“Sapete che realizziamo spettacoli su questa scala con House of the Dragon e Game of Thrones “, ha detto Bloys. “Immagino che sarà di quella scala o superiore. La risposta più breve è tutto ciò che serve per realizzare uno spettacolo di qualità.

Secondo quanto riportato da Deadline, House of the Dragon è costato quasi 200 milioni di dollari ed è stato oggetto della più grande campagna di marketing di sempre della HBO, valutata oltre 100 milioni di dollari in spesa mediatica (una combinazione di valore dello spot pubblicitario e denaro sonante sborsato). Quindi i fan possono aspettarsi un esborso simile per la serie Potter “o superiore”, secondo il capo di HBO/Max Bloys.

Ci saranno altri progetti legati a Harry Potter?

“Siamo liberi di fare tutto ciò che vogliamo“, ha detto Zaslav, prima di esitare un po’. “In alcune aree dobbiamo intervenire con JK, in altre aree abbiamo la piena capacità di andare avanti. Questa è una distribuzione completa su Max di Harry Potter. Possiamo ancora sviluppare altre proprietà”.

Non è chiaro dove si trovino questi confini, ma è chiaro che la Warner Bros. Discovery vorrebbe più Potter. Da quando ha preso il controllo della società risultante dalla fusione, Zaslav ha sottolineato più volte la sua attenzione ai franchise, identificando l’estrazione dell’IP di Harry Potter come una priorità assoluta.

Deadline comprende che potrebbe esserci anche l’opportunità di coinvolgere più di uno degli scrittori sopra menzionati e che Max è aperto alla possibilità di sviluppare più di un’idea basata su Harry Potter.