La candidata all’Oscar Emily Blunt sarebbe in lizza per recitare accanto a Dwayne Johnson in The Smashing Machine il film di Benny Safdie prodotto dalla A24 che vedrà Johnson assumere il ruolo del lottatore UFC Mark Kerr. Secondo l’insider Jeff Sneider, Blunt sarebbe attualmente in fase di trattative, per assumere probabilmente il ruolo dell’ex moglie di Kerr, Dawn Staples, anche se è possibile che possa in realtà interpretare l’attuale moglie, Franci Alberding.

Blunt e Johnson hanno già lavorato insieme, interpretato la dottoressa Lily Houghton e Frank Wolff in Jungle Cruise, il film del 2021 diretto da Jaume Collet-Serra e basato sul parco a tema della Walt Disney. Blunt e Safdie hanno poi avuto modo di condivdere la scena in Oppenheimer del 2023, diretto da Christopher Nolan, dove lei ha interpretato la moglie di Robert Oppenheimer, Katherine “Kitty” Oppenheimer, e Safdie è invece il fisico teorico ungherese Edward Teller.

Cosa sappiamo di The Smashing Machine?

Annunciato nel 2023, The Smashing Machine sarà prodotto da Dwayne Johnson, dalla Seven Bucks Productions di Dany Garcia, dalla Out for the Count di Safdie, da Eli Bush e da David Koplan. “The Smashing Machine è un dramma basato sulla storia di Mark Kerr, il leggendario lottatore di MMA dell’era dell’UFC senza esclusione di colpi, all’apice della sua carriera“, si legge nella descrizione del film. “Lotta con la dipendenza, la vittoria, l’amore e l’amicizia nell’anno 2000“.

Johnson ha dichiarato a Variety a proposito del film nel gennaio 2024: “Benny vuole creare e continua a spingersi oltre i limiti quando si tratta di storie crude e reali, personaggi autentici e a volte scomodi e sorprendenti. Sono a un punto della mia carriera in cui voglio spingermi in luoghi in cui non mi sono mai spinto in passato. Sono a un punto della mia carriera in cui voglio fare film che contano, che esplorano un’umanità ed esplorano la lotta [e] il dolore“. The Smashing Machine non ha ancora una data di uscita da parte di A24.