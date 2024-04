Batman Begins: il peso di Christian Bale è stato un “problema” nel corso delle riprese

Il premio Oscar Christian Bale si è guadagnato una solida reputazione di interprete solido e dedito ai suoi ruoli grazie anche alle ormai proverbiali trasformazioni fisiche a cui si è sempre sottoposto.

Nonostante sia sceso a una massa corporea malsana in The Fighter e L’Uomo senza sonno, Bale è stato in grado di aumentare il suo peso per interpretare figure (letteralmente) sovradimensionate in American Hustle – L’apparenza inganna e Vice – L’uomo nell’ombra. Tuttavia, questa ua grande dedizione e la sua capacità di aumentare e diminuire il suo peso con grande disciplina ha rappresentato un problema in Batman Begins.

Dopo aver perso 60 chili per interpretare Trevor Reznik in L’Uomo senza sonno, il corpo di Bale era più vulnerabile di quanto non fosse mai stato prima. Bale seguiva una dieta a base di una mela, caffè e acqua al giorno e aveva iniziato a fumare e bere whisky per perdere ancora più peso. Ciò finì per essere estremamente dannoso per la sua salute, e il problema crebbe al punto che i produttori del film erano preoccupati per la forma fisica della loro star dopo aver completato la produzione del film. Prima di L’Uomo senza sonno, Bale aveva dimostrato di poter raggiungere i massimi livelli di forma fisica per American Psycho, e aveva bisogno di tornare a un peso normale se avesse mai voluto recitare in un altro film. Oltrettutto, Bale avrebbe dovuto rafforzarsi ancora di più se voleva essere convincente nei panni del Cavaliere Oscuro di Gotham City.

Il ruolo di Bruce Wayne in Batman Begins era uno di quelli che molti dei più importanti uomini di Hollywood stavano cercando. Billy Crudup e Jake Gyllenhaal erano tra i migliori contendenti per assumere il ruolo in quello che sarebbe stato il primo film di Batman live-action da Batman & Robin del 1997. Anche Christopher Nolan si stava dimostrando uno dei registi più talentuosi del settore e, dopo il successo di Memento e Insomnia, gli attori erano ansiosi di lavorare con lui. Da parte sua, Bale stava lavorando con i più grandi registi, e Nolan era il prossimo sulla sua lista. E così ha lavorato duro per ottenere il ruolo, ma sfortunatamente ha lavorato… un po’ troppo.

Bale doveva essere in grado di adattarsi realisticamente al costume di Batman e apparire realistico durante le scene in cui Bruce si allena con la Lega delle Ombre e Ra’s Al Ghul (Liam Neeson). Bale si è allenato nel Wing Chun Kung Fu con l’allenatore di arti marziali Eric Oram e ha imparato l’arte del combattimento per prepararsi alle scene di allenamento e alle sequenze d’azione estese nel film. Tuttavia, alla fine ha guadagnato 45 chili in più di massa muscolare, che si sono rivelati una decina di troppo rispetto a quello che aveva in mente Nolan. Così, ha dovuto perdere peso prima dell’inizio delle riprese. Il risultato è stato perfetto, e l’attore ha consegnato al mondo una grande performance, sia fisica che emotiva di Bruce Wayne/Batman.

Da allora, è stato una fisarmonica. È diventato obeso per lavorare con David O. Russell per American Hustle – L’apparenza inganna, e ha aggiunto i muscoli per Exodus: Gods and Kings di Ridley Scott. Ha ripreso peso per il ruolo di Dick Cheney in Vice – L’uomo nell’ombra, poi è andato ben oltre la perdita di peso per Le Mans ’66 – La Grande Sfida. Il suo co-protagonista Matt Damon ha notato che Bale aveva “una disciplina da monaco che è davvero impressionante da vedere”. Sembra esserci un limite al suo impegno. Durante la campagna promozionale per Le Mans ’66 – La Grande Sfida, Bale ha ammesso che avrebbe smesso di trasformare il suo corpo a causa del prezzo che avrebbe pagato sulla sua salute fisica e mentale.