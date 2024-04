Titanic: ecco chi avrebbe potuto interpretare Rose al posto di Kate Winslet

Ci sono alcuni ruoli cinematografici che diventano così memorabili grazie alla performance dell’attore che li interpreta che è difficile immaginare un altro viso in quella parte. A volte, può essere persino difficile accettare l’idea che l’attore che associamo così profondamente a quel ruolo abbia dovuto fare un’audizione per ottenerlo e che avrebbe potuto essere sostituito da qualcun altro. L’elenco dei ruoli/attori che hanno fatto storia è lunghissimo, non potremmo immaginare nessun altro nel ruolo del T-800 di Terminator o in quello della Sposa di Kill Bill se non Arnold Shwarzenegger o Uma Thurman.

Due personaggi che appartengono sicuramente a questa lista sono Jack Dawson e Rose Dewitt Bukater di Titanic, interpretati meravigliosamente da Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. La tragica storia d’amore di Jack e Rose è così profondamente radicata nella nostra memoria collettiva che può essere difficile immaginarli come semplici persone immaginarie interpretate da attori diversi. Ma, per quanto riguarda Rosa, siamo andati molto vicini a vederla con un altro volto. Gwyneth Paltrow era infatti la prima scelta.

Gli spettatori al giorno d’oggi non hanno problemi a immaginare Kate Winslet in ruoli più moderni. Dopo Rose in Titanic, la parte più memorabile dell’attrice è probabilmente quella di Clementine dai capelli blu nel romance di fantascienza del 2004 Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Ancora più recentemente, l’attrice ha ricevuto nomination agli Emmy e ai BAFTA per il ruolo di una detective di provincia nella serie della HBO Mare of Easttown. Ma non molto tempo fa, Kate Winslet era una di quelle artiste che gli spettatori avevano difficoltà a immaginare con qualcosa che non fosse un corsetto e una gonna a cerchio. All’inizio della sua carriera, l’attrice si è fatta un nome recitando in ricostruzioni d’epoca ispirati a William Shakespeare e Mark Twain.

Il grande successo cinematografico di Kate Winslet risale al thriller del 1994 Creature del cielo, diretto da Peter Jackson. Nel film, l’attrice recita al fianco di Melanie Lynskey come parte di una coppia di inseparabili amiche adolescenti che alla fine vengono spinte all’omicidio quando i genitori cercano di porre fine alla loro amicizia. La storia è basata sull’omicidio Parker-Hulme che scosse la Nuova Zelanda all’inizio degli anni ’50. E, per un po’, questo sarà il ruolo più “contemporaneo” della Winslet.

Subito dopo, l’attrice ha interpretato il ruolo di una principessa medievale in A Kid in King Arthur’s Court di Michael Gottlieb, una commedia liberamente ispirata a A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court di Mark Twain. Dalla Tavola Rotonda, la Winslet è passata alla Reggenza inglese, interpretando Marianne Dashwood in Ragione e sentimento di Ang Lee, un adattamento del classico romanzo omonimo di Jane Austen. Poi ha interpretato il ruolo di una liberale britannica del XIX secolo in Jude di Michael Winterbottom e Ofelia di Amleto nella versione di Kenneth Branagh dell’opera di Shakespeare.

Tutta questa carriera nei film d’epoca dovrebbe rendere Kate Winslet perfetta per il ruolo di una socialite dell’inizio del XX secolo che si innamora di un ragazzo povero a bordo della più famigerata nave da crociera mai esistita, giusto? Beh, non secondo James Cameron del 1997. In un’intervista con la rivista GQ, James Cameron rivela che secondo lui scegliere Winslet come protagonista sarebbe stata una mossa estremamente ovvia. Secondo Cameron, la Winslet stava sviluppando una sorta di reputazione per i suoi film storici, all’epoca, che le valse il soprannome di Corset Kate.

“Così ho pensato ‘Oh, amico, sembrerà il casting più pigro del mondo”, ha detto il regista. Tuttavia, ha accettato di incontrarla e alla fine le ha dato la parte. Come tutti noi ormai sappiamo, era semplicemente fantastica nel ruolo, quindi non c’era altra scelta per il giovane James Cameron. Tuttavia, prima dell’audizione di Winslet, il regista aveva quasi scelto qualcun altro per il ruolo: Gwyneth Paltrow, vincitrice dell’Oscar come migliore attrice in Shakespeare in Love.

Gwyneth Paltrow si era già fatta un nome come attrice di film d’epoca quando uscì Titanic per la prima volta. Nel 1996, ha recitato nel suo adattamento di Austen, interpretando il personaggio principale di Emma di Douglas McGrath, ma il suo curriculum era notevolmente più diversificato rispetto a quello di Winslet. Il ruolo per cui è diventata famosa è stato quello della moglie di Brad Pitt nel thriller contemporaneo Se7en, diretto da David Fincher, un film che molto probabilmente è l’esatto opposto di un dramma storico. Anche se anni dopo, nel 1999, sarebbe diventata ancora una volta sinonimo di ruoli d’epoca per la sua interpretazione in Shakespeare in Love di Joh Madden, aveva una serie di ruoli moderni al suo attivo, in film che spaziavano dalle commedie romantiche ai thriller. Quindi Paltrow sarebbe stata memorabile quanto la Winslet nel ruolo di Rose? È difficile da dire, sicuramente sarebbe stata una scelta meno ovvia.