Biancaneve: una clip rivela uno sguardo più ravvicinato alla nuova canzone di Rachel Zegler

Una nuova clip del film Disney Biancaneve offre uno sguardo ravvicinato a una nuova canzone originale. Il cast di Biancaneve è guidato da Rachel Zegler, che interpreta la principessa titolare, mentre la star di Wonder Woman Gal Gadot interpreta la Regina Cattiva. Diretto da Marc Webb e con una sceneggiatura scritta da Greta Gerwig, Biancaneve si aggiunge al crescente numero di remake live-action della Disney. L’uscita del film era inizialmente prevista per il marzo 2024, ma è stata posticipata al 21 marzo 2025 a causa degli scioperi della SAG-AFTRA e della WGA.

Su X (ex Twitter), la Disney ha condiviso un’anteprima di “Waiting On a Wish”, una nuova canzone originale interpretata da Zegler e scritta per il film del 2025. La canzone inizia con un testo che racconta di come a Snow sia stato detto dal padre di essere nata durante una terribile tempesta di neve, che è la base del nome del personaggio in questa versione della storia. Nel prosieguo della canzone, Snow canta di volersi lasciare alle spalle le mura del castello e di attendere un miracolo per diventare chi è destinata a essere. Guardate la clip qui sotto:

Waiting on a wish Merry Christmas! Here’s a special look of @pasekandpaul’s new song from Disney’s #SnowWhite, only in theaters March 21, 2025. pic.twitter.com/19B1SUn6bl — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) December 25, 2024

Cosa significa per Biancaneve della Disney

La clip lascia intendere che la recitazione della Zegler e la sua performance vocale saranno tra i maggiori punti di forza del remake diBiancaneve. I migliori film di Rachel Zegler – TheHunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, West Side Story e Spellbound– sono tutti di successo quando i suoi personaggi cantano. Probabilmente sarà così anche in Biancaneve. La Zegler ha un talento fenomenale nel canto e nella recitazione, entrambi messi in mostra in “Waiting On a Wish”, scritta da Benji Pasek e Justin Paul.

Pur adattando molti elementi classici del film d’animazione Biancaneve uscito nel 1937, il film ha trovato il modo di aggiornare e migliorare la storia. “Waiting On a Wish” sembra essere un esempio lampante di ciò, in quanto la canzone non solo rivela dettagli sul passato di Biancaneve, ma aiuta ad approfondire il suo conflitto interiore e le motivazioni generali. Questo è uno dei tanti modi in cui la versione di Zegler di Snow sarà più sviluppata rispetto alla versione del 1937 del personaggio.