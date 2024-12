I 10 migliori meme del MCU del 2024, in ordine di importanza

Mentre il 2024 volge al termine, è tempo di raccogliere alcuni dei migliori meme in assoluto provenienti dai social media che hanno immortalato momenti del fandom del Marvel Cinematic Universe (MCU). I meme sono diventati uno dei più grandi linguaggi d’amore su Internet per i fan che esprimono la loro affinità e il loro legame con spettacoli, film, franchise, attori, personaggi e molto altro. Considerando la popolarità del MCU, il film ha naturalmente attirato l’attenzione di utenti intelligenti dei social media che hanno fornito spunti di riflessione che hanno risuonato con il resto della fanbase.

Nel 2024, spettacoli come Echo hanno ricevuto ascolti inferiori, con il nuovo personaggio che non è riuscito a generare molta attenzione online. Tuttavia, X-Men ’97 ha colpito una nota nostalgica per molti, portando a un grande impegno da parte dei fan. Dopo questo successo, Deadpool & Wolverine ha raddoppiato con un film che ha consegnato una lettera d’amore ai film Marvel che hanno preceduto il MCU, e Agatha All Along ha concluso l’anno con un grande successo, creando una delle storie più visivamente sorprendenti e uniche del MCU fino ad oggi.

Billy Maximoff ha problemi con la mamma

#AgathaAllAlong spoiler

“she’s not my mom. i have a mom”

SHE WAS SEARCHING THE WHOLE MULTIVERSE FOR YOU; SILLY LITTLE BOY #AgathaAllAlong #AgathaAllAlongBash

pic.twitter.com/aJaNRGP3q7 — ً‌ (@cityofdilfs) October 24, 2024

Agatha All Along ha visto diversi personaggi lottare con la loro percezione di chi sono. Con streghe i cui poteri erano andati perduti da decenni e un ragazzo che si sentiva come se stesse vivendo la vita di qualcun altro, la serie ha trascorso molto tempo a esplorare l’identità e le origini. Tuttavia, alla fine Billy Maximoff ha appreso la sua vera identità, ma gli ci è voluto un po’ di tempo per abituarsi a questa nuova conoscenza.

Shawn Levy, regista di Deadpool & Wolverine, ha rivelato che il film del MCU era originariamente impostato per rivelare che Deadpool e Wolverine erano sopravvissuti al finale quasi immediatamente. Tuttavia, una nota di Blake Lively ha fatto sì che venisse aggiunta più tensione al momento, con Paradox che faceva un discorso prima dell’arrivo degli eroi. Mi piace di più il finale del film, perché il pensiero che uno o entrambi gli eroi potessero essere davvero morti ha reso più epico ed emozionante il momento in cui sono apparsi sani e salvi.

Dopo aver scoperto chi è sua madre, Billy lotta ancora per accettare la verità. E questo tumulto interiore, con Billy che dichiara di avere una madre, ha portato a questo gioiello di meme. Wanda ha lottato con la perdita dei suoi amati figli e, nonostante li abbia creati con la magia, ha cercato in lungo e in largo un modo per riportarli indietro. Agatha All Along rivela ora che Billy è effettivamente sopravvissuto, solo per fargli rifiutare la madre che gli ha dato la vita.

Il carosello di camei in Deadpool e Wolverine

Every cameo in Deadpool and Wolverine has the exact same energy as this: pic.twitter.com/TT83GGVx97 — Joel (@PoorlyAgedWho) July 25, 2024

The Boys è uno show che si vanta della sua capacità di parodiare il genere dei supereroi e di mettere a nudo alcuni degli elementi più deboli di questa parte in evoluzione del cinema. Tuttavia, a volte i film di supereroi principali finiscono per ripetere alcuni aspetti dello show in un esilarante scherzo del destino. Questa scena, utilizzata come base del meme, traccia un parallelo esilarante tra The Boys e Deadpool & Wolverine grazie all’abbondante uso di camei.

Il fatto è che Deadpool & Wolverine ha fatto un lavoro straordinario nell’inserire decine di camei in modo soddisfacente, ma si è sentito come una carrellata di eroi e cattivi Marvel. Il film ha una scrittura brillante e una storia multiverso che prepara tutti questi camei, ma il confronto è comunque esilarante ed è uno dei meme più divertenti dell’anno. E si sente subito che almeno quattro dei cammei apparsi in Deadpool 3.

Il crossover MCU/DC che abbiamo sempre sognato

This might be the best X-Men ‘97 meme yet: pic.twitter.com/rCyk5hGWTV — P-Thug (@Hermann22) February 19, 2024

X-Men ’97 è stato un eccezionale tuffo nel passato, in quanto ha riportato in vita il classico cartone animato degli anni ’90. Lo show è un aggiornamento fedele, che riprende da dove la serie originale si era interrotta e matura insieme al pubblico che è cresciuto dopo la messa in onda, ma ci sono stati alcuni cambiamenti evidenti. In particolare, l’aggiornamento dell’animazione per un pubblico più moderno e la consapevolezza del modo in cui presenta le figure femminili, Rogue sembra aver subito una riduzione.

Ovviamente si tratta di una piccola parte di un cartone animato, ma il modo in cui Internet si è attaccato alla riduzione del derriere di Rogue in X-Men ’97 è stato assolutamente esilarante. Di conseguenza, questo meme, che vede scontrarsi l’Universo DC e il MCU, è incredibile sotto molti punti di vista. Prendere il modello popolare che proviene dal Cavaliere Oscuro di Christian Bale e applicarlo all’adattamento virale è stato ispirato e si è imposto come uno dei migliori del 2024.

Era una scena piuttosto sexy…

watching the car fight scene in deadpool and wolverine pic.twitter.com/6VkqoyE5Kx — em ୨୧ (@sugarssims) July 27, 2024

Si è pensato seriamente di lasciare questa sezione alla sufficienza, ma vale la pena di approfondire l’idea. Deadpool & Wolverine è stato uno dei migliori film della Fase 5 della Marvel e si è rivelato efficace su diversi fronti. La nostalgia, l’omaggio ai vecchi film Marvel, la crescita di Deadpool da eroe finito a star del MCU sono tutti elementi incredibili. Ma un elemento su tutti ha reso questo film quello che è, e cioè gli eroi, Deadpool e Wolverine, che finalmente appaiono insieme sullo schermo.

Sebbene ci siano molte scene che fanno girare il motore, la scena in cui Deadpool e Wolverine si scatenano in auto è di un altro livello. L’aspra rivalità, la tensione di fondo e le battute comiche senza sosta sono spettacolari e rappresentano una grande vittoria per il film nel suo complesso.

Agatha parla da sempre direttamente al pubblico

La serie aveva aspettative inferiori, a causa del cast di personaggi minori provenienti dal background del MCU , ma Agatha All Along ha lottato e si è guadagnata il suo posto. E lungo la strada ha trovato una fanbase dedicata nella comunità queer.

Kathryn Hahn ha recentemente parlato del suo periodo in Agatha All Along. Sebbene l’attrice abbia detto che le piacerebbe continuare a interpretare Agatha Harkness e che non sa cosa le riserverà il futuro, la Hahn ha dichiarato di aver affrontato la serie del MCU come un “modo soddisfacente per dire addio a questo incredibile personaggio”. Considerato il successo della serie MCU e il fatto che Agatha e Billy Maximoff hanno una nuova missione davanti a loro, sono convinto che rivedremo Agatha, e i commenti della Hahn sono semplicemente una sorta di scenario peggiore.

Mentre la Disney e la Marvel sono state criticate in passato per la loro mancanza di rappresentazione, Agatha All Along presentava un cast prevalentemente femminile, con diversi personaggi queer, e ha fatto molto per rappresentare questa comunità nello show. E con il personaggio principale, Agatha Harkness, così audace e sicuro nell’esprimere la propria sessualità, è stato uno spasso vederla interagire con gli altri personaggi e affermare la propria identità.

Dogpool vuole ciò che Dogpool vuole

Dogpool knows who she wants

I respect that. pic.twitter.com/dQrGNZvsWE — – (@DCUSuperboy) July 28, 2024

Un altro brillante utilizzo di un popolare modello di meme, questa volta sostituendo la testa del popolare rapper/cantante Drake con quella di Dogpool. Deadpool & Wolverine ha esplorato la relazione incrinata tra Wade e Vanessa, ma una storia d’amore molto più potente del film è stata quella tra Deadpool e Dogpool. Tra i due è nato un legame immediato che non può essere negato e questo meme fa un ottimo lavoro nel mostrare il dramma.

Dogpool era in realtà l’animale domestico della variante di Deadpool, Nicepool, e adorava il cucciolo che gli stava sempre vicino. Tuttavia, Dogpool sembra essersi subito interessato al Deadpool originale e corre tra le sue braccia a ogni occasione. Anche se inizialmente Deadpool è costretto a restituire il cucciolo, alla fine i due si ritrovano e il loro rapporto dura nel tempo.

Non c’è bisogno di spiegazioni: Agatha, l’abbiamo capita

no need for a hear me out i fully get it agatha. #AgathaAllAlong pic.twitter.com/RyUXawuHR1 — angelica (@iheartsennott) October 24, 2024

Le immagini di quel momento sono state incredibili e vedere il volto di Morte è stato un momento che ha importanti implicazioni per il futuro del. Tuttavia, è stato anche un momento che ha chiarito alcuni dettagli su Agatha Harkness e sul suo misterioso passato.

Fin dall’inizio della serie è stato dimostrato che Agatha ha avuto una storia d’amore con Rio, ma quando la vera identità di Rio viene svelata, potrebbero sorgere dei dubbi sulle sue scelte profondamente discutibili. Il fatto è che Aubrey Plaza ha fatto faville in questo ruolo e forse non ha mai avuto un aspetto migliore o un’aria più seducente. Agatha ha catturato i sentimenti per ovvie ragioni, e anche questa è stata un’esperienza che la maggior parte del pubblico ha potuto vivere in prima persona.

Questo meme ha fatto il giro dei fan delusi

X-Men 97 stole Rogue’s dumptruck ass from us Never forget what was taken. pic.twitter.com/MD8Ed5Jdr8 — meme bastard (@mask_bastard) March 23, 2024

Il Wolverine dei classici cartoni animati sui supereroi è diventato un meme virale, ma vederlo struggersi per ciò che ha perso in questo contesto è un altro livello di meme iniziale per il cartone. È vero, ci sono elementi evidenti di questo cartone animato per bambini che sono problematici e probabilmente malsani, ma è strano che quando il cartone è cresciuto, le risorse sono scomparse.

Per la maggior parte, la fanbase che si è impegnata in questo momento capisce che l’approccio è inteso con leggerezza e buon umore, ma un disegno era chiaramente più accurato dell’altro. Questo modello con Wolverine sdraiato sul letto è cresciuto in popolarità anche grazie a diversi personaggi famosi che lo hanno ripreso e portato avanti. A partire dall’uomo che ha affrontato il ruolo in live-action.

Hugh Jackaman è stato coinvolto e ha ricreato il meme!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hugh Jackman (@thehughjackman)

Hugh Jackman è un talento straordinario che ha offerto performance sorprendenti in musical, teatro dal vivo, film e molto altro ancora, ma il ruolo più grande e duraturo di Hugh Jackman deve essere l’interpretazione di Wolverine. L’attore può anche venire da Down Under, ma non si può negare che sia diventato un tesoro nazionale grazie ai suoi contributi a Hollywood nel corso dei decenni. Il suo ultimo e più grande successo nel 2024 è stato il ritorno al ruolo di Wolverine in Deadpool & Wolverine.

Dopo l’incredibile successo del film e una corsa da record al botteghino che ha portato il film al primo posto in diversi modi, tra cui il film con rating R di maggior incasso di tutti i tempi e il film più popolare per diverse settimane di fila, Jackman ha reso omaggio al successo del film con questa bellezza assoluta. Nella classica tuta gialla e blu, ha ricreato il meme e lo ha usato per dichiarare il successo di Deadpool & Wolverine con un effetto spettacolare. Ben fatto Hugh!

Ryan Reynolds e Deadpool sono sicuramente la stessa persona in questo momento

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

Ma naturalmente, Hugh Jackman ha davvero postato sui social media se Ryan Reynolds non è in agguato da qualche parte nelle vicinanze? I due hanno un’amicizia molto pubblica che viene spesso mostrata pubblicamente attraverso gli scambi sui social media tra i due, prendendosi affettuosamente in giro a vicenda. E in questa occasione è successo esattamente lo stesso.

Ryan Reynolds ha deciso di rubare un po’ dell’attenzione di Hugh Jackman per i propri social, indossando il costume rosso attillato e fissando amorevolmente (e accarezzando?) la foto di Hugh su Instagram. L’apprezzamento di Deadpool per la sua co-star, il palese desiderio e piacere di Ryan nel vedere questo meme portato in vita e la gioia collettiva provata da tutti coloro che l’hanno visto ne fanno il chiaro vincitore del miglior meme del MCU del 2024.