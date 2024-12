Blake Lively cita in giudizio il regista e star di It Ends With Us Justin Baldoni per molestie sessuali

Sebbene sia già uno dei film più discussi dell’anno, It Ends with Us è ora oggetto di una causa legale. Il dramma romantico, adattamento dell’omonimo romanzo di Colleen Hoover, vede protagonisti Blake Lively e Justin Baldoni nei panni di Lily e Ryle, una coppia che scopre che la loro nascente relazione è turbata dall’improvvisa ricomparsa del primo amore di lei e da segni di abusi domestici da parte di Ryle che ha visto subire ai suoi genitori. Diretto sempre da Baldoni, il film è stato un successo al botteghino nonostante le recensioni di It Ends with Us siano state in gran parte contrastanti.

Ora, a quasi due mesi dal successo su due diverse piattaforme di streaming, la controversia su It Ends with Us continua: Blake Lively ha intentato una causa contro Baldoni, come riporta The Hollywood Reporter. Il documento indica che la produttrice/star accusa il regista/star e la sua casa di produzione Wayfarer Studios di molestie sessuali e di un ambiente di lavoro ostile, che sarebbe sfociato nella necessità di una “riunione di tutti i membri del personale” per affrontare le sue preoccupazioni.

Tutto quello che è stato riportato sulla causa della Lively contro Baldoni

Le fonti riferiscono che queste preoccupazioni includevano “non mostrare video o immagini di donne nude a Lively”, “non menzionare più la presunta precedente ‘dipendenza dalla pornografia’di Baldoni”, “non discutere più di esperienze sessuali di fronte a Lively e ad altri”, “non menzionare più i genitali del cast e della troupe”, “non chiedere più informazioni sul peso di Lively” e “non aggiungere più scene di sesso, sesso orale o climax in camera da parte di BL al di fuori dell’ambito della sceneggiatura approvata da BL al momento della firma del progetto”.

Secondo quanto riportato nella causa, Wayfarer avrebbe “abbracciato e approvato” le “richieste” della Lively, ma Baldoni sarebbe andato contro l’accordo di mantenere tutta la promozione stampa incentrata sulla “forza e la resilienza di Lily”, concentrandosi invece sul dramma della storia per “spiegare il motivo per cui molti del cast e della troupe del film non lo hanno seguito sui social media”. La causa prosegue affermando che Baldoni e il suo team non solo hanno usato il “contenuto di sopravvivenza” del libro sulla violenza domestica per aggiustare la sua immagine pubblica, ma hanno anche intrapreso una campagna di “manipolazione sociale” per “distruggere” quella di Lively.

Contemporaneamente alla notizia della causa e al successivo abbandono di Baldoni da parte della sua agenzia di rappresentanza, la WME, il New York Times ha pubblicato un ampio resoconto dei resoconti degli addetti ai lavori a conoscenza della situazione, tratti da “migliaia di pagine di messaggi di testo e di e-mail” che Lively ha ottenuto grazie a un mandato di comparizione, poi esaminato dalla pubblicazione. Il tutto inizia con il fatto che Baldoni e il produttore principale Jamey Heath avrebbero assunto all’inizio di agosto l’esperta di relazioni pubbliche di crisi Melissa Nathan con l’intenzione di “danneggiare la reputazione della signora Lively”, alla quale lei ha risposto “possiamo seppellire chiunque”.

L’avvocato di Wayfarer, Bryan Freedman, ha successivamente risposto con una dichiarazione al NYT per controbattere le affermazioni di Lively, affermando che nessuna delle altre parti ha fatto nulla di “proattivo o di ritorsione”, accusando invece il produttore/star di “un altro disperato tentativo di ‘aggiustare’ la sua reputazione negativa”. La dichiarazione di Freedman prosegue affermando:

Queste affermazioni sono completamente false, oltraggiose e intenzionalmente salaci, con l’intento di ferire pubblicamente e di riproporre una narrazione nei media. [La signora Lively ha diffuso nei media storie negative e completamente inventate e false [sul signor Baldoni, che] è stato un altro motivo per cui i Wayfarer Studios hanno deciso di assumere un professionista della crisi”.

Nell’ambito della causa contro Baldoni, la Lively ha rilasciato una dichiarazione in cui ha negato che lei o qualcuno del suo team “abbia diffuso informazioni negative sul signor Baldoni o sulla Wayfarer” e ha espresso la speranza che la causa “facciacalare il sipario su queste sinistre tattiche di ritorsione”:

Spero che la mia azione legale contribuisca a far calare il sipario su queste sinistre tattiche di ritorsione ai danni delle persone che denunciano una cattiva condotta e contribuisca a proteggere altri che potrebbero essere presi di mira”.

Il rapporto prosegue affermando che, mentre la Lively ha iniziato a sentirsi a proprio agio sul set dopo il teso incontro, ha lavorato con la Sony per creare il proprio taglio di It Ends with Us, che comprendeva l’inserimento di nuovi montatori, un compositore e l’aggiunta di una canzone di Taylor Swift. Alla fine lo studio e Wayfarer hanno deciso di scegliere la sua versione del film e le hanno dato un credito come produttrice.

All’inizio della collaborazione tra Baldoni e il suo team e la Nathan, quest’ultima avrebbe suggerito una serie di punti di discussione per i media, “tra cui il fatto che la signora Lively abbia usato uno squilibrio di potere per prendere il controllo creativo del film”, solo che il regista/star ha insistito di più, facendo riferimento a un thread sui social media in cui una celebrità ha accusato un’altra di comportamento prepotente e che ha generato 19 milioni di visualizzazioni. Secondo quanto riferito, il team avrebbe anche parlato con un redattore del Daily Mail della possibilità di inserire dei pezzi “su quanto sia orribile lavorare con Blake”.

Il rapporto prosegue notando il contraccolpo che la Lively avrebbe dovuto affrontare durante la promozione di It Ends with Us, ma osserva anche che è “impossibile sapere quanta della pubblicità negativa sia stata seminata” da Baldoni e dal suo team, con il gruppo che invece si mandava costantemente messaggi di eccitazione per le critiche che le venivano rivolte. Un messaggio di Nathan a Jennifer Abel, un’altra dirigente delle pubbliche relazioni, recitava:

E i social stanno davvero aumentando. A suo favore, lei deve essere furiosa. È davvero triste perché dimostra che c’è gente che vuole davvero odiare le donne”.

I successivi scambi di messaggi mostrano che Baldoni ha vissuto una serie di emozioni riguardo alla campagna diffamatoria riportata, che vanno dal suggerimento di far girare una storia positiva su Lively e Ryan Reynolds contro il duo, alla preoccupazione che la gente capisca il suo coinvolgimento e al timore che vengano usati account bot per i loro obiettivi. Nathan ha assicurato al regista/star che non sono stati utilizzati bot, poiché un team di PR digitali sarebbe “troppo intelligente per ‘utilizzare qualcosa di così ovvio’”. Nathan si è anche preso il merito della storia pubblicata dal Daily Mail il 16 agosto, intitolata “Blake Lively è destinata a essere CANCELLATA?”, definendosi “la migliore” e chiedendo ad Abel “è per questo che mi hai assunto, giusto?”.

Un rapporto acquisito dal NYT da Terakeet , consulente di brand marketing , sembra confermare che la Lively sia stata oggetto di “un attacco online mirato e multicanale” volto a danneggiare la sua reputazione. I dati del rapporto affermano che il 35% dei risultati di ricerca su Google con il nome di Lively includeva un riferimento a Baldoni, cosa che secondo la società è “altamente insolita data la durata della sua carriera” e che “suggerisce che l’ambiente mediatico è stato manipolato”.

FOTO di copertina: Blake Lively al 13° Annual LACMA Art + Film Gala 2024 presentato da Gucci. – Foto di imagepressagency via Depositphotos.com