The Six Triple Eight: la storia vera dietro al film Netflix sulle donne del 6888° battaglione dell’Ufficio Postale Centrale

Le donne del battaglione di Davis stanno per entrare nel pantheon degli eroi cinematografici della Seconda Guerra Mondiale. The Six Triple Eight, un nuovo film scritto e diretto da Tyler Perry, uscirà nelle sale il 6 dicembre e sarà disponibile in streaming su Netflix il 20 dicembre. Come ha dichiarato produttrice Nicole Avant al Tribeca Film Festival di giugno, “Ogni persona, nera, bianca, di qualsiasi altro genere, uomo o donna, può riconoscersi nei personaggi del film. Perché tutte le storie, per me, sono storie umane”.

Quando Romay Johnson Davis aveva vent’anni, decise di fare qualcosa che milioni di giovani uomini in tutto il Paese stavano facendo: arruolarsi nella Seconda Guerra Mondiale. Tutti e cinque i suoi fratelli si erano già arruolati. “Venivano portati via uno dopo l’altro e io non avevo compagni di gioco”, ricorda la Davis. La maggior parte delle giovani donne rimaneva negli Stati Uniti e aiutava sul fronte interno. Persino l’iconica Rosie la Riveter esortava le donne a lavorare nelle fabbriche, non a partire per l’estero. Ma i genitori della Davis appoggiarono la decisione della loro unica figlia. “Mio padre a volte era scettico sulla mia partenza. Ma la mamma diceva: ‘Figlia, vedi il mondo finché puoi’”.

Powered by

È così che la Davis si ritrovò sull’Île de France nel febbraio 1945, in rotta verso Glasgow, in Scozia. Tra i passeggeri a bordo c’erano più di 800 reclute della sua unità, per lo più donne tra i 18 e i 20 anni e, nell’esercito segregato dell’epoca, quasi tutte nere. Avrebbero fatto qualcosa di cruciale per lo sforzo bellico: smaltire un enorme arretrato di posta non consegnata. Da due anni o più, i soldati aspettavano lettere e pacchi che non erano ancora arrivati. Il morale era in calo e nessuno era in grado di smaltire i milioni di singoli pezzi di posta accumulati nei magazzini europei dal pavimento al soffitto.

Durante la traversata oceanica, la nave improvvisamente sbandò. I barili rotolarono e le giovani donne urlarono. Più tardi, il gruppo avrebbe appreso che il capitano aveva sterzato per schivare l’attacco di un U-Boot tedesco. Ma al culmine del pandemonio, con i mobili pesanti che scivolavano sul pavimento, Davis sapeva solo che era inutile farsi prendere dal panico. Sgridò i suoi compagni in lacrime. “Non potete scendere dalla nave”, disse. “Dovete allenarvi a non essere così spaventati da non riuscire a divertirvi”.

Quando ho intervistato la Davis nel novembre del 2022, era il membro più anziano sopravvissuto del 6888° Battaglione dell’Elenco Postale Centrale , il primo battaglione di donne afroamericane che abbia mai prestato servizio nelle forze armate statunitensi all’estero. (Ha raccontato di aver fatto lunghi turni di lavoro in magazzini infestati dai topi in Inghilterra e Francia e di aver fatto da autista al personale militare in Europa durante il conflitto più letale della storia dell’umanità. Ma quando ripensa all’incidente degli U-Boat, la sua voce trabocca di divertimento e orgoglio.

“Ho chiesto alle ragazze: “Che senso ha avere paura in questo momento? Non potete fare nient’altro che pregare”, ha detto ridendo. “Credo di essere stata io quella coraggiosa”.

Tuttavia, la storia delle donne afroamericane nelle forze armate è stata raccontata raramente prima di The Six Triple Eight. Gli uomini afroamericani hanno prestato servizio nelle forze armate statunitensi fin dalla Rivoluzione americana. Durante la Guerra Civile, circa il 10% dei soldati dell’Unione erano neri. Durante la Prima guerra mondiale, gli uomini neri erano per lo più limitati ai lavori umili. C’erano delle eccezioni: Il 369° reggimento di fanteria, un’unità nera nota come Harlem Hellfighters, iniziò scaricando merci sui moli, ma quando i francesi ebbero bisogno di rinforzi nelle trincee, gli Hellfighters combatterono al loro fianco con un valore che valse loro la prestigiosa Croix de Guerre. Nel frattempo, circa 1.800 donne nere furono certificate come infermiere dalla Croce Rossa Americana, ma solo 18 di loro furono autorizzate a prestare effettivamente servizio, e anche in quel caso, solo nei campi di addestramento negli Stati Uniti.

Nel 1941, la rappresentante degli Stati Uniti Edith Nourse Rogers del Massachusetts presentò una proposta di legge che avrebbe dato alle donne un ruolo più ampio nelle forze armate. Il Presidente Franklin Delano Roosevelt firmò una versione di quella legge, istituendo il Corpo Ausiliario dell’Esercito Femminile (WAAC) “allo scopo di mettere a disposizione della difesa nazionale le conoscenze, le abilità e la formazione speciale delle donne della nazione”. La pionieristica educatrice nera Mary McLeod Bethune, al fianco della sua amica Eleanor Roosevelt, si schierò a favore di un ruolo più importante per le donne nere nell’esercito. “Non dobbiamo deludere l’America”, esortò Bethune ai suoi colleghi afroamericani, ‘e come americani non dobbiamo lasciare che l’America deluda noi’. Nel 1943, il WAAC abbandonò la parola “ausiliaria” e permise alle donne di diventare membri dell’esercito regolare.

Fannie Griffin McClendon, che ha compiuto 104 anni a settembre, ricorda di essersi arruolata nell’esercito a New York. “All’epoca mi ero appena diplomata”, racconta, ‘e decisi di andare a fare l’esame per vedere se mi accettavano, e così fu’. In seguito uscì a festeggiare con altre cinque nuove reclute, anch’esse nere. Non era abituata a bere e tornò a casa sua ubriaca. Sua madre fu costernata nell’apprendere che si era arruolata nell’esercito e chiese alla figlia: “È per questo che vuoi entrare nell’esercito, per poter bere?”.

L’addestramento di McClendon a Fort Des Moines, nell’Iowa, fu tutt’altro che una festa. Le reclute erano vestite in modo impeccabile e pronte ogni mattina alle 6:15. La sveglia era alle 6:30 e, dopo la colazione, il gruppo passava tutto il giorno a marciare formalmente tra le varie classi e sessioni di addestramento. Il controllo dei letti avveniva alle 11. Il sabato, gli ufficiali di controllo scrutavano ogni centimetro delle loro stanze e dei loro bagni e le sottoponevano a un intenso interrogatorio. Per tutto il tempo, le donne nere erano tenute separate dalle loro controparti bianche.

Sebbene l’impresa fosse già abbastanza scoraggiante, il battaglione, quasi interamente nero, dovette affrontare anche il razzismo e la misoginia, il che significa che la loro battaglia si svolse su tre fronti. “Prima dovevamo combattere la segregazione, poi la guerra e infine gli uomini”, ha detto una volta Anna Tarryk, membro veterano del battaglione.

Le donne non poterono entrare nell’esercito fino al 1942

Quando gli Stati Uniti entrarono nella Seconda Guerra Mondiale in seguito all’attacco del 7 dicembre 1941 a Pearl Harbor, alle donne non fu permesso di prestare ufficialmente servizio a sostegno dell’esercito. Le cose cambiarono il 14 maggio 1952, quando il presidente Franklin D. Roosevelt firmò una legge che creava il Corpo ausiliario dell’esercito femminile. Il nome fu poi abbreviato in Women’s Army Corps, o WAC.

Tra le migliaia di donne che si arruolarono c’era Charity Adams, una ventitreenne in vacanza estiva dopo aver insegnato matematica e scienze alle medie a Columbia, nella Carolina del Sud, quando ricevette l’invito a fare domanda. Il motivo per cui si è iscritta è semplice. “La lettera… sottolineava le opportunità di carriera e di leadership”, ha scritto nel suo libro di memorie One Woman’s Army. Non sapeva che sarebbe diventata la prima donna di colore a prestare servizio come ufficiale dell’esercito americano e a guidare il 6888° Battaglione, appena costituito e chiamato anche Six Triple Eight.

L’unità fu creata nel dicembre 1944 per alleggerire la posta arretrata accumulata dai soldati statunitensi di stanza in Europa, che all’epoca erano circa 7 milioni. Si pensava che questo avrebbe risollevato il morale delle truppe mentre i combattimenti si protraevano.

Secondo la Biblioteca del Congresso , i membri del 6888°, composto prevalentemente da afroamericani e da alcune donne di origine ispanica e caraibica, avevano un’età compresa tra i 17 e i 52 anni. Il gruppo ricevette un addestramento di base al combattimento e alle maschere antigas a Fort Oglethorpe in Georgia, dove i membri dovettero affrontare la discriminazione. Le pratiche di segregazione li costringevano a usare fontanelle separate per i soldati “di colore” e gli ufficiali maschi erano soliti fare commenti volgari. Ma sotto la guida di Adams, gli 855 membri del reggimento si unirono e si prepararono a mettersi alla prova oltreoceano.

Il 6888° lavorò in condizioni miserabili

Il 14 febbraio 1945, i membri del 6888° arrivarono a Glasgow, in Scozia, e si diressero a Birmingham, in Inghilterra, dove avrebbero iniziato il loro lavoro. Fu subito evidente che la segregazione sperimentata negli Stati Uniti li aveva accompagnati nella loro nuova patria.

La Croce Rossa americana rifiutò la sistemazione in albergo ai membri neri del corpo ausiliario e designò una struttura separata per loro a Londra, secondo la Biblioteca del Congresso. Furioso, Adams guidò un boicottaggio delle strutture dell’organizzazione. “La Croce Rossa voleva creare un altro hotel per i WAC neri, e io promisi loro che non avrei dormito lì prima del mio cadavere. E nessuno ci dormì, per quanto ne so”, ha spiegato in una storia orale per il Museo delle Donne dell’Esercito degli Stati Uniti.

Ospitato in un ex collegio, il 6888° era un’unità autosufficiente che disponeva di una propria mensa, di personale medico e di polizia militare che riceveva un addestramento di jiu-jitsu al posto delle armi. Tuttavia, le condizioni di lavoro non erano ideali.

Almeno sei magazzini pieni di posta non consegnata accolsero il battaglione a Birmingham. Poiché molti pacchi contenevano alimenti avariati, come torte e pollo fritto, cresceva la muffa e attirava i topi spazzini. Una volta che la posta era pronta per essere smistata, gli addetti allo smistamento lavoravano in condizioni di oscuramento, con le finestre della fabbrica coperte di vernice scura per schermare la loro presenza dalle forze tedesche. L’affaticamento degli occhi divenne una malattia comune.

Le condizioni invernali rappresentavano un’ulteriore sfida. I magazzini non erano dotati di riscaldamento, il che significa che gli impiegati dovevano indossare pantaloni da sci, giacche da campo e altri oggetti mentre lavoravano solo per tenersi caldi. Di conseguenza, il gruppo cercò di aumentare il proprio morale il più possibile. I membri si recavano spesso in città per andare al bowling e a ballare o per mangiare nei ristoranti vicini. La gente del posto li invitava persino a casa loro per le cene domenicali, offrendo così una necessaria tregua.

L’unità smistava la posta in metà del tempo previsto

Determinati a raggiungere il loro obiettivo, i membri del 6888° hanno lavorato a turni di otto ore ogni giorno della settimana e hanno rapidamente fatto progressi. In tre mesi – la metà del tempo previsto – l’unità smistò più di 17 milioni di lettere e pacchi e cancellò l’arretrato postale, secondo il Buffalo Soldier Educational and Historical Committee .

Tuttavia, il 6888° non si fermò lì. Nel giugno 1945 il gruppo si trasferì a Rouen, in Francia, per smistare altra posta e in soli cinque mesi eliminò un accumulo di tre anni .

A quel punto la guerra era terminata sia nel teatro europeo che in quello del Pacifico. Secondo gli Archivi Nazionali , l’unità fu ridotta di 300 membri. Nel febbraio 1946, l’intero 6888° tornò a Fort Dix, nel New Jersey, e il battaglione fu sciolto.

Il 6888° Battaglione ricevette poca attenzione durante e subito dopo la guerra. Nessuna parata o cerimonia celebrò i loro risultati. Ci sono voluti quasi 80 anni prima che il Presidente Joe Biden conferisse al gruppo la Medaglia d’Onore del Congresso nel marzo 2022.

“La mancanza di riconoscimento da parte di queste donne nere al loro ritorno è stata un esempio dell’indifferenza generale, e persino dell’ostilità, che i veterani neri ricevettero in generale dal grande pubblico americano dopo la seconda guerra mondiale”, ha dichiarato l’archivista Damani Davis. “Ma come le loro controparti maschili nere, l’esperienza all’estero di queste donne fornì loro una motivazione e una determinazione in più per lottare ancora più duramente contro le iniquità della loro patria”.

Tuttavia, il 6888° contribuì a dimostrare che le donne di colore potevano essere una risorsa e avevano un posto nell’esercito degli Stati Uniti. Secondo la Biblioteca del Congresso , le donne nere rappresentavano solo il 5,7% del WAC durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 2020 il totale era salito al 34,1%.

Adams diede priorità al servizio pubblico anche da civile

Sebbene il 6888° sia tornato negli Stati Uniti senza grandi clamori, Adams ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua leadership. Secondo il National Women’s History Museum, nel dicembre 1945 ricevette la promozione a tenente colonnello, il più alto grado WAC possibile, sotto la direzione di Oveta Culp Hobby. Dopo il congedo con onore, avvenuto solo tre mesi dopo, Adams ricevette una pergamena d’onore dal National Council of Negro Women Inc. per essersi distinta nel servizio.

Al ritorno dall’Europa, molti membri del 6888° approfittarono del GI Bill per proseguire gli studi. Tra questi c’era anche Adams, che nel 1946 conseguì un master in arti presso l’Ohio State University. Ha svolto diversi lavori nell’amministrazione accademica prima di sposare Stanley A. Earley Jr. nel 1949 e prendere il suo cognome.

Al termine della formazione medica del marito, la coppia si stabilì a Dayton, in Ohio, negli anni Cinquanta. La Adams assunse un ruolo attivo nella comunità, facendo parte del consiglio di amministrazione della sezione locale della Croce Rossa Americana e fondando il Black Leadership Development Program, che forniva istruzione e formazione agli afroamericani.

Nel 1996, lo Smithsonian National Postal Museum ha organizzato una cerimonia di riconoscimento della Adams per i suoi successi durante lo sforzo bellico. Morì pochi anni dopo, il 13 gennaio 2002, all’età di 83 anni. Grazie al film di Perry, una generazione completamente nuova conoscerà la storia ispiratrice di Charity Adams Earley e dei suoi compagni del Six Triple Eight.

Secondo Netflix , solo due veterani del 6888° battaglione sono ancora vivi oggi: Fannie McClendon e Anna Mae Robertson. Tuttavia, è stato un incontro avvenuto nell’aprile del 2022 con la veterana Lena Derriecott King, morta nel gennaio del 2024 all’età di 100 anni, a ispirare il regista Tyler Perry a realizzare The Six Triple Eight.

In un video su Instagram , il 55enne Perry ha rivelato di aver visto un montaggio non finito del film con la King poco prima della sua morte. “Mi sono precipitato appena ho potuto, ho messo insieme il film e gliel’ho portato da vedere”, ha detto. “Mi sono seduto accanto a lei con il mio iPad per farle vedere il film e, vi dico, la reazione è stata così sorprendente, così incredibile. Ha pianto”.

Il video includeva anche parte della risposta di King. “Grazie per aver ricordato al mondo il contributo delle donne, delle donne nere, al mondo, alla liberazione, allo sforzo bellico, a tutto ciò che conta”, ha detto.