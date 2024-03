Secondo Variety, Chernin Entertainment e King Features stanno lavorando ad un nuovo film live-action Popeye the Sailor Man, in Italia noto come Braccio di Ferro. Variety riferisce che sarà un “film ad alto budget”, anche se al momento non sono stati rivelati dettagli sulla trama o informazioni sul casting.

Chi sta scrivendo il nuovo film live-action Popeye?

Michael Caleo scriverà la sceneggiatura del prossimo film.Michael Caleo ha già lavorato a Sexy Beast, il film poliziesco britannico presentato in anteprima su Paramount+ nel gennaio 2024. Ha anche co-scritto la sceneggiatura di The Family del 2013, con Robert De Niro e Michelle Pfeiffer, e ha scritto un episodio di The Sopranos della HBO.

Creato da Elzie Crisler Segar, Braccio di Ferro apparve per la prima volta in un fumetto del 1929 intitolato Thimble Theatre. Il fumetto è stato trasformato in una serie di cortometraggi di cartoni animati per la Paramount Pictures, e da allora il personaggio è apparso in fumetti, videogiochi, pubblicità e altro ancora.

Robert Altman ha diretto un film live-action Braccio di Ferro nel 1980. Prodotto da Paramount Pictures e Walt Disney Productions, vedeva Robin Willams nei panni di Braccio di Ferro, Shelley Duvall nei panni di Olive Oyl, Paul L. Smith nei panni di Bluto, Paul Dooley nei panni di J. Wellington Wimpy, Richard Libertini nel ruolo di George W. Geezil e Ray Walston nel ruolo di Poopdeck Pappy.

Sebbene abbia ricevuto recensioni negative al momento della sua uscita, la reputazione di Popeye – Braccio di Ferro è gradualmente migliorata nel corso degli anni, con Paul Thomas Anderson che è un noto fan del film. Popeye – Braccio di Ferro ha incassato 49,8 milioni di dollari al botteghino mondiale con un budget di circa 20 milioni di dollari.

La Sony Pictures Animation ha annunciato che un film animato Popeye – Braccio di Ferro era in lavorazione nel 2010; tuttavia, il progetto non è mai stato realizzato e alla fine è stato annullato. Non è stata ancora fissata una data di uscita per il film Popeye – Braccio di Ferro di Chernin Entertainment e King Features.