Carrie Fisher: James Blunt dichiara che le pressioni di Disney affinchè l’attrice dimagrisse hanno contribuito alla sua morte

Nel dicembre del 2016, il mondo ha detto addio alla sua Principessa, al suo Generale: dopo un collasso su un volo verso Los Angeles, Carrie Fisher si spense. L’icona di Star Wars ha subito un arresto cardiaco e, dopo aver trascorso quattro giorni in terapia intensiva, è morta all’età di 60 anni, in ospedale.

Il coroner ha stabilito che al momento del decesso, nel suo corpo c’erano tracce di sostanze stupefacenti. L’attrice ha trascorso anni alle prese con problemi di abuso di droghe e il caro amico di Carrie, James Blunt, ha affermato che Disney e Lucasfilm le avevano fatto “pressione affinché dimagrisse”.

James Blunt e Carrie Fisher divennero improbabilmente amici all’inizio degli anni 2000 e scrissero il suo primo album, “Back to Bedlam” del 2004, mentre erano a casa di lei. Dopo la sua morte, Blunt ha eseguito un omaggio all’attrice che potete ascoltare di seguito:

“Ero con lei il giorno prima che morisse, quando è venuta a casa mia”, ha detto al pubblico dell’Hay Festival nel Regno Unito (tramite SFFGazette.com). “E aveva davvero maltrattato il suo corpo, e aveva appena ottenuto di nuovo il lavoro di interpretare la Principessa Leila in un nuovo film di Star Wars.”

“Quindi era davvero su di giri e positiva, ma avevano esercitato molta pressione su di lei affinché dimagrisse. Ha parlato delle difficoltà che le donne hanno nel settore, di come agli uomini è permesso di invecchiare, e alle donne certamente no nel cinema e in TV.” “E ha messo davvero molta pressione su se stessa, ha iniziato di nuovo a usare droghe e quando è salita sull’aereo, si era effettivamente uccisa”, ha continuato Blunt. “Dicono che si sia trattato di qualche tipo di insufficienza cardiaca, ma aveva preso abbastanza farmaci per organizzare una festa davvero bella.”

L’insinuazione qui sembra essere che la pressione dei capi dello studio per farle perdere peso per il suo ritorno in Star Wars abbia contribuito all’uso di droga e alla morte di Fisher. L’attrice aveva finito di girare il ruolo della Principessa Leia in Star Wars: Gli ultimi Jedi di Rian Johnson quando morì ed era apparsa in precedenza in Il risveglio della Forza. Quando J.J. Abrams è tornato nel franchise per L’Ascesa di Skywalker, i filmati inutilizzati delle scene cancellate sono stati utilizzati per dare un saluto a Leia.

Nella sua autobiografia, Blunt ha detto che la figlia di Fisher, Billie Lourd, lo ritiene in parte responsabile della morte di sua madre. “Charlie, il suo migliore amico, l’ha affrontata in modo più diretto e le ha detto che aveva bisogno di smettere di drogarsi”, ha scritto. “Ho adottato un approccio diverso e mi sono fatto con lei, fingendo con me stesso che un giorno l’avrei guidata verso la redenzione, ma non quel giorno. Di conseguenza, sua figlia Billie mi incolpa in parte per la sua morte e non mi parla più.”