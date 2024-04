Damien Chazelle fissa il suo prossimo film con la Paramount al 2025

Il premio Oscar per La La Land, Damien Chazelle, sembra aver trovato il primo film che dirigerà per la Paramount Pictures da quando ha firmato un accordo globale con lo studio. I dettagli sulla trama sono vaghi, ma le fonti riferiscono a Deadline che Chazelle dirigerà un film senza titolo per la Paramount, basato su una sceneggiatura originale da lui scritta. Anche se non è stato confermato, gli addetti ai lavori dicono che il film sarà ambientato in una prigione.

Chazelle produrrà insieme alla sua partner Olivia Hamilton attraverso il loro marchio Wild Chickens. Non si sa quando il film entrerà in produzione, dal momento che non ci sono altri talenti legati al progetto, ma le fonti dicono che Chazelle e i dirigenti della Paramount si daranno presto da fare per incontrare personalità di prima grandezza per un progetto che sicuramente attirerà una lunga lista di pretendenti.

Damien Chazelle ha firmato il suo accordo globale con la Paramount alla fine del 2022 dopo aver lavorato con lo studio per il suo ultimo film, Babylon dello scorso anno, e mentre lui e Hamilton stanno producendo una serie di film presso lo studio, come Heart of the Beast – che ha appena aggiunto David Ayer come regista – questo è il primo film che Chazelle dirigerà dopo aver firmato l’accordo.

Damien Chazelle e i suoi film

Chazelle è diventato il tipo di scrittore e regista che, quando si viene a sapere che ha una nuova sceneggiatura sul mercato, vede i migliori talenti fare pressione per ottenere un incontro. Inoltre, ha dimostrato di essere in grado di dirigere qualsiasi tipo di film, che si tratti di un musical moderno come La La Land, candidato a 14 premi Oscar, di un’emozionante biografia sul primo allunaggio come Il primo uomo o di un dramma avvincente come Whiplash, che gli è valso una nomination all’Oscar per la sceneggiatura non originale. Ha il talento per gestire qualsiasi genere, e se il suo prossimo film fosse confermato come un dramma ambientato in una prigione, sicuramente anche stavolta saprà entusiasmerà i fan offrendo qualcosa di inaspettato.