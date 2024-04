Alien: Romulus spaventa il CinemaCon con alcuni nuovi filmati

Il venerabile franchise di Alien ha quasi 10 film all’attivo e, in qualche modo, ogni volta che il petto di un membro dell’equipaggio spaziale si apre e una piccola creatura orribile striscia fuori, siamo ancora terrorizzati. È quanto accaduto anche giovedì al CinemaCon, la convention annuale dei proprietari di sale cinematografiche a Las Vegas che ha avuto modo di vedere un’anteprima del film Alien: Romulus. Diretto da Fede Álvarez (La casa, Man in the Dark), il film segue un gruppo di esploratori solari che si imbattono in una stazione spaziale abbandonata. Naturalmente, non sono soli a bordo.

Alien: Romulus, la descrizione dei nuovi filmati

Durante la presentazione al CinemaCon, Alvarez e il produttore (nonché padre della saga) Ridley Scott hanno inviato un messaggio e introdotto uno sguardo speciale su Alien: Romulus. Il filmato inizia con due ragazze che scoprono un corpo. Un altro uomo si guarda intorno alla nave, che si illumina di luci rosse, mentre dei campioni incapsulati iniziano a muoversi.

Un pezzo di tecnologia mostra che c’è una luce che può vedere attraverso le parti del corpo, mostrando legamenti e ossa. L’uomo di cui sopra ha un pulsante sul collo, che viene premuto, facendolo bloccare e fissare il soffitto mentre i suoi occhi si rovesciano all’indietro e si riavvia. Nel frattempo, gli alieni si schiudono davanti a lui e cadono nell’acqua ai suoi piedi. Il resto dell’equipaggio nota qualcosa che sta nuotando, ma non se ne accorge, finché uno di loro non viene sbalzato via.

La creatura salta fuori e cerca di attacarglisi al viso, ma viene lanciata contro il vetro. Un’altra salta da un Andy congelato (David Jonsson) sul volto di un altro, conficcandogli le zampe nella bocca e negli occhi. L’equipaggio cerca di chiudersi le porte alle spalle per fuggire, ma uno degli alieni riesce a passare, spingendoli a colpirlo di nuovo contro il vetro, che si rompe e li fa entrare tutti.

Alla fine, uno dei membri dell’equipaggio viene colpito in faccia da uno dei facehugger. In un altro filmato, un personaggio non si sente bene e si stringe il petto. Viene utilizzato il dispositivo per vedere attraverso il corpo, mostrando l’alieno che cerca di uscire dalle sue costole. I personaggi crollano, schiumano dalla bocca, hanno delle convulsioni e danno accidentalmente un calcio alla nave prima che l’alieno esca dal loro petto. È un momento cruento e viscerale. La nave continua a fluttuare finché non si schianta contro una più grande.

Infine, la presentazione mostra un trailer pieno di caos, Xenomorfi adulti e terrore. Ad oggi è stato rilasciato pubblicamente solo un teaser trailer che non mostra molto ma anticipa grandi orrori. Orrori che sembrano essere presenti nei nuovi filmati e nel trailer esteso, dove si vede la squadra di umani alle prese con le tensioni che aumentano, i corpi che si accumulano, le ossa che si rompono e il sangue che inizia a sgorgare.

Alien: Romulus, tutto quello che sappiamo sul film

Il film è interpretato da Cailee Spaeny (Priscilla), David Jonsson (Agatha Christie’s Murder is Easy), Archie Renaux (Tenebre e ossa), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun) e Aileen Wu. Alien: Romulus è diretto da Fede Alvarez (La casa, Man in the Dark) da una sceneggiatura scritta dallo stesso Alvarez insieme al suo frequente collaboratore Rodo Sayagues (L’uomo nel buio – Man in the Dark), basata sui personaggi creati da Dan O’Bannon e Ronald Shusett.

Nel film, stando alla sinossi ad oggi riportata, un gruppo di giovani coloni spaziali, mentre rovista nelle profondità di una stazione spaziale abbandonata, si ritrova faccia a faccia con la forma di vita più terrificante dell’universo. Dovranno allora cercare di sopravvivere e impedire che quel male possa diffondersi. Il film è atteso in sala a partire dal 16 agosto.

Il film è prodotto da Ridley Scott (Napoleon), che ha diretto l’originale Alien e ha prodotto e diretto i nuovi film della saga, Prometheus e Alien: Covenant, Michael Pruss (Lo strangolatore di Boston) e Walter Hill (Alien); mentre Fede Alvarez, Elizabeth Cantillon (Charlie’s Angels), Brent O’Connor (Bullet Train) e Tom Moran (Unstoppable – Fuori controllo) sono i produttori esecutivi.

Durante una chiacchierata con Variety sul red carpet dei Gotham Awards dello scorso anno, la Spaeny aveva rivelato che Romulus si svolge tra gli eventi dell’Alien originale di Ridley Scott e il sequel di James Cameron, Aliens – Scontro finale. “Dovrebbe inserirsi tra il primo e il secondo film“, ha detto Spaeny. “Hanno portato lo stesso team di ‘Aliens’, il film di James Cameron. Le stesse persone che hanno costruito quegli xenomorfi sono venute a costruire i nostri. Quindi vedere il progetto originale con le persone originali che hanno lavorato a questi film per più di 45 anni e che hanno fatto parte della loro vita è stato davvero incredibile“. Sappiamo ora che il nuovo capitolo si svolge prima di entrambi questi film.

A produrre il film c’è naturalmente anche la Scott Free, la società del regista originale di Alien, Ridley Scott, che è produttore esecutivo. Con il titolo Alien: Romulus, non è dunque ancora stato rivelato molto riguardo all’ambientazione, alla collocazione temporale o alla trama del film. Ad aprile, Álvarez aveva rilasciato un’immagine dietro le quinte di un facehugger che stringe il ciak del film a bordo di una stazione spaziale. La presenza del facehugger conferma che il film si svolgerà dopo gli eventi di Prometheus e Alien: Covenant, che hanno rappresentato le origini degli Xenomorfi così come li si conosce.