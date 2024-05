Danny Huston si unisce al remake di Una pallottola spuntata

Danny Huston è il nuovo nome di alto profilo che si unisce al cast del prossimo remake di Una pallottola spuntata in lavorazione alla Paramount Pictures. Danny Huston si unisce a un ensemble che comprende anche Liam Neeson, Paul Walter Hauser, Kevin Durand e Pamela Anderson. I dettagli sulla trama del film, così come sul ruolo di Huston sono ancora nascosti. Ma Neeson interpreterà il detective Frank Drebin, come precedentemente annunciato, con Hauser nel ruolo del suo partner Ed. Non è ancora chiaro chi interpreterà Anderson, anche se è chiaro che Durand assumerà uno dei ruoli da cattivo del film.

Akiva Schaffer dirige e produce la commedia, la cui uscita nelle sale è prevista per il 18 luglio 2025. Dan Gregor e Doug Mand hanno scritto la bozza della sceneggiatura insieme a Schaffer, con il quale hanno collaborato al film vincitore dell’Emmy Chip ‘n Dale: Rescue Ranger. Seth MacFarlane e Erica Huggins produrranno tramite Fuzzy Door, con Daniel M. Stillman che fungerà anche da EP.