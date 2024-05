I Play Rocky: Peter Farrelly alla regia del film “origin story” di Sylvester Stallone

Il regista di “Green Book” Peter Farrelly porterà il pubblico dietro le quinte dell’incredibile e tumultuosa produzione di “Rocky”, il dramma sulla boxe che ha catapultato Sylvester Stallone nell’olimpo delle celebrità. Come riportato da Variety, titolo di questo progetto è I Play Rocky e seguirà Stallone molto prima dei suoi giorni da interprete famoso. Nel film sarà infatti un attore in difficoltà, il cui volto parzialmente paralizzato e un difetto di pronuncia non lo rendono molto richiesto da Hollywood. Scommettendo sul suo talento, Stallone scrive però una sceneggiatura che un grande studio cinematografico vuole acquistare.

Tuttavia, Stallone si rifiuta di venderla se non ottiene il ruolo di protagonista. Respingendo un’offerta economica che gli avrebbe cambiato la vita, lavora per una miseria pur di ottenere il film con sé stesso come protagonista. Il risultato è il più grande successo al botteghino del 1976, nonché un successo agli Oscar che si aggiudica il premio per il Miglior film. Farrelly produrrà il film con Toby Emmerich, l’ex capo della Warner Bros. e Christian Baha. Peter Gamble ha scritto la sceneggiatura e il casting è attualmente in corso.

“Sono un fan di Peter Farrelly sia come regista che come persona da quando ho avuto modo di lavorare con lui alle musiche di “Scemo & più scemo”“, ha dichiarato Emmerich. “Ma è stato ‘Green Book’ a farmi pensare a Pete per questa ispirata sceneggiatura. Christian Baha e io ci sentiamo fortunati ad avere Pete al timone per questo film. E come lo sconosciuto Stallone protagonista di ‘Rocky’, Pete condurrà una ricerca in tutto il mondo per scoprire un altro attore che ha solo bisogno di un’occasione – in ‘I Play Rocky’ – per mostrare al mondo quello che può fare”.

“Quando ho letto per la prima volta la sceneggiatura energica e toccante di Peter Gamble, ho capito che aveva catturato qualcosa di molto speciale”, ha dichiarato Baha. “La storia di ‘I Play Rocky’ è unica come lo stesso Sylvester Stallone, un uomo qualunque con un dono innegabile che ha bisogno di condividerlo con il mondo e si rifiuta di accettare un ‘no’ come risposta. Siamo così fortunati ad aver collaborato con Toby Emmerich e Peter Farrelly, due talenti leggendari che non solo condividono ma esaltano la nostra visione del film”.