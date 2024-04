Una pallottola spuntata: anche Pamela Anderson nel cast del reboot

Il tenente Frank Drebin di Leslie Nielsen si sbagliava: poliziotti e donne si mescolano, e infatti abbiamo Pamela Anderson che si unisce a Liam Neeson nel reboot senza titolo di Una pallottola spuntata della Paramount Pictures, che Akiva Schaffer sta dirigendo e producendo esecutivamente per l’uscita nelle sale il 18 luglio 2025. .

L’attrice di Baywatch ha le doti comiche necessarie dato che ha recitato in titoli per il grande schermo come Scary Movie 3 e Superhero Movie, entrambi film satirici nello spirito di Una pallottola spuntata. Anderson ha anche ripreso il ruolo televisivo di C.J. Parker nel redux sul grande schermo della Paramount del 2017 di Baywatch, con Dwayne Johnson, Zac Efron e Alexandra Daddario.

Dan Gregor e Doug Mand hanno scritto la bozza della sceneggiatura insieme a Schaffer per Una pallottola spuntata. Gregor e Mand hanno anche scritto il film Disney+ vincitore del Primetime Emmy, Chip ‘N Dale: Rescue Rangers. Seth MacFarlane e Erica Huggins stanno producendo con la loro compagnia Fuzzy Door. Daniel M. Stillman è il produttore esecutivo. Il film è basato sulla serie di film Una pallottola spuntata, che è stata ispirata dalla serie TV Police Squad! interpretato anche da Nielsen.