David Tennant torna a presentare i BAFTA Film Awards

David Tennant è pronto a fare una doppietta ai BAFTA e a tornare come presentatore dei prossimi premi cinematografici della British Academy. Dopo aver presentato la 77a edizione dei BAFTA all’inizio di quest’anno, la star di Doctor Who e Good Omens, recentemente vista nella serie di successo Disney+ Rivals, tornerà sul palco alla 78a edizione dei premi, che si terranno il 16 febbraio 2025 alla Royal Festival Hall di Londra.

“Non potremmo essere più felici che David Tennant torni a presentare gli EE BAFTA film awards nel 2025”, ha affermato Jane Millichip, CEO dei BAFTA. “È un vero piacere lavorare con lui e la sua performance di quest’anno è stata semplicemente eccezionale: calorosa, spiritosa, intelligente e con un delizioso tocco di malizia. È un privilegio condividere la più grande celebrazione cinematografica della Gran Bretagna con il pubblico televisivo di tutto il mondo e riconoscere la straordinaria creatività di coloro che alimentano l’industria cinematografica britannica e globale”.

Powered by

La cerimonia dei BAFTA, che è stata seguita da oltre 3,8 milioni di spettatori l’ultima volta, sarà trasmessa sulla BBC nel Regno Unito.

Parlando con Variety prima della sua prima presentazione dei BAFTA a febbraio, David Tennant ha detto che, non essendo un comico, il suo lavoro era semplicemente quello di “tenere tutto insieme”, e ha parlato di aver preso spunto dalla cerimonia dei Golden Globes del 2023, dove il presentatore Jo Koy ha fatto fiasco sul palco. “Non insultare Tay Tay, penso che sia la lezione da imparare”, ha detto. “Vivo in una casa di fan di Taylor Swift, quindi ne so di più”.

Il primo round di votazioni per i premi del 2025 si è aperto il 6 dicembre, con le longlist che saranno svelate il 3 gennaio, seguite dalle nomination il 15 gennaio. Sono stati presentati più di 220 titoli di lungometraggi.