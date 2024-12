Gli 8 migliori film, serie tv e speciali di Natale Marvel/DC da guardare in famiglia durante le feste di Natale

È di nuovo il periodo dell’anno in cui tutti noi cominciamo a divertirci a rivisitare alcuni dei nostri film di Natale preferiti, che si tratti di Die Hard, Elf, The Nightmare Before Christmas, o anche Love Actually.

Tuttavia, per i fan dei supereroi, non ci sono molte opzioni. È raro vedere un adattamento di un fumetto ambientato in un momento specifico, perché, come i fumetti stessi, evitarlo garantisce un’atmosfera senza tempo. Tuttavia, ci sono una manciata di esempi che pensiamo meritino di essere riconosciuti come classici natalizi a pieno titolo!

Alcuni potrebbero essere più ovvi di altri, ma ce ne sono alcuni che pensiamo meritino finalmente di essere riconosciuti tra i grandi sopra citati. Anche se non li elenchiamo in un ordine particolare, è certo che tutti hanno quell’atmosfera natalizia di cui si sente il bisogno. Quindi, visto che la stagione delle feste si avvicina, non vi resta che scoprire quali sono gli 8 film o serie tv Marvel/DC che vi consigliamo di guardare durante le feste!

8 Spider-Man: No Way Home Certo, stiamo iniziando con una sorta di forzatura, ma potete sempre considerarla una “menzione d’onore”. Spider-Man: No Way Home rimane uno dei migliori film dei Marvel Studios e si conclude con il Wall-Crawler che si riunisce con MJ e Ned durante le vacanze. Da lì, si dirige verso il suo nuovo appartamento a Manhattan ed entra in azione con un nuovo spettacolare costume. L’altalena innevata si conclude con il passaggio davanti all’iconico albero di Natale del Rockefeller Center, ma è sufficiente per fare di questo film un classico del Natale? Probabilmente no, ma tra questo epilogo e il fatto che il trequel è uscito a dicembre, è una scusa sufficiente per rivedere ancora una volta Spider-Man: No Way Home durante le feste, soprattutto con Spider-Man 4 all’orizzonte.

7 Shazam! Shazam! rimane uno dei migliori film del DCEU, il che spiega perché un tempo c’era tanto entusiasmo per Shazam! La furia degli dei. Ahimè, il sequel è stato una delusione, e crediamo che il Grande Formaggio Rosso non avrà mai un’altra avventura natalizia nel nuovo DCU. Tuttavia, questo non sminuisce il suo predecessore e ambientare il film a Philadelphia a Natale è stata una mossa intelligente. La battaglia finale si svolge addirittura in un mercatino di Natale, mentre in tutto il film ci sono molti richiami al fatto che la storia delle origini dei supereroi si svolge nel periodo più bello dell’anno. Se a ciò si aggiungono i temi commoventi della famiglia e dell’accettazione, Shazam! rimane un’esperienza di visione divertente anche durante le feste. Sempre che riusciate a sopportare la presenza sullo schermo di Zachary Levi.

6 Foto di Zade Rosenthal – © 2012 MVLFFLLC. TM &2012 Marvel Iron Man 3 Anche se il fatto che si tratti di un vero e proprio film di Natale è discutibile, Iron Man 3 è ambientato durante le feste. Infatti, a pochi minuti dall’inizio del threequel, il Vendicatore Corazzato di Robert Downey Jr. sfoggia la sua nuova armatura Mark 42 con “Jingle Bells” della Bombay Dub Orchestra in sottofondo. Più tardi, Iron Man si ritrova in un ambiente innevato quando incrocia la giovane Harley Keener, e ci sono molti alberi di Natale in giro per ricordarci che è il periodo dell’anno (anche durante la battaglia finale, si vedono delle luci sullo sfondo che contribuiscono a dare al blockbuster un’atmosfera sorprendentemente allegra). Il regista Shane Black è noto per far ruotare i suoi film intorno alle festività, quindi il fatto che questo sia il caso di Iron Man 3 non è stato uno shock per la maggior parte dei fan e vale sempre la pena di rivedere questo film.

5 Spider-Man: Un nuovo universo Un altro blockbuster con un’ambientazione natalizia innevata, Spider-Man: Un nuovo universo (Spider-Man: Into the Spider-Verse) merita di essere definito un “film di Natale” solo per il fatto di contenere una canzone natalizia! Anzi, un album natalizio. La scena post-credits con Chris Pine che canta “Spidey-Bells (A Hero’s Lament)” è stata un successo per i fan, e l’EP “ A Very Spidey Christmas ‘ contiene jingle orecchiabili di Miles Morales (Shameik Moore) che canta ’Joy to the World” e Peter Parker (Jake Johnson) che invita a cantare “Deck the Halls”. Pine presta persino la sua voce a “Up on the House Top”, mentre Norman Osborn (Jorma Taccone) contribuisce con una versione parlata di “The Night Before Christmas 1967”. Quindi, anche se non è un film di Natale, siamo convinti che il suo album lo renda tecnicamente tale.

4 What if…? – Stagione 2 – “E se… Happy Hogan salvasse il Natale?” L’anno scorso, i Marvel Studios hanno pubblicato la seconda stagione di What If…? durante le vacanze e hanno presentato un divertente episodio ispirato alle festività natalizie. In quell’episodio, Happy Hogan aveva il compito di sorvegliare la sicurezza dell’Avengers Tower per una festa annuale in una realtà non dissimile dalla Terra 616. Tuttavia, Justin Hammer si è imbucato all’evento e ha tentato di rubare un campione di sangue di Bruce Banner, che Happy finisce per iniettarsi. Trasformato in “Freak”, simile a Hulk, si mette in viaggio per salvare la situazione insieme a Darcy Lewis. Messo contro la Legione di Ferro e un Hulkbuster pilotato da Hammer, Hogan alla fine salva la giornata… e il Natale! Si tratta di 30 minuti davvero divertenti e di un esempio di What If…? – una serie televisiva animata che ha avuto successo e non ha avuto successo, al suo meglio.

3 Batman – Il ritorno Probabilmente il primo film natalizio sui supereroi, Batman – Il ritorno è un classico a tutti gli effetti; tuttavia, il fatto che la Gotham City gotica di Tim Burton sia stata trasformata per le feste non fa che renderla ancora più piacevole da guardare. Lo squilibrato piano del Pinguino di rapire i primogeniti dell’élite si basa sulle festività, mentre Batman e Catwoman si scambiano persino un bacio sotto il vischio! Per quanto questo sequel di Batman sia spesso oscuro e contorto, non vediamo alcun motivo per non fare di questo blockbuster una priorità durante le festività. Michael Keaton è tornato a vestire i panni del Cavaliere Oscuro l’anno scorso in The Flash, e anche se il reboot del DCU significa che tutti i piani per il suo futuro sono stati cancellati, almeno avremo sempre questo e il Batman del 1989.

2 Hawkeye Hawkeye è stata la prima avventura natalizia dei Marvel Studios e, nel 2021, questa serie si è rivelata una vera e propria delizia. Non è stata perfetta, ma alla fine dei conti, possiamo affermare che è una delle gemme più sottovalutate della Saga del Multiverso. Basata sulle festività natalizie a New York, la serie seguiva Clint Barton mentre veniva trascinato via dalla sua famiglia per dare una mano alla sua più grande fan, Kate Bishop, dopo che lei aveva indossato il suo vecchio costume da Ronin. Da lì, i due si sono incrociati con Echo, Yelena Belova e persino con Kingpin, e lo spettacolo è culminato in una battaglia al Rockefeller Center. Sfruttando appieno l’ambientazione stagionale, Hawkeye è stata una gioia e speriamo che le voci secondo cui Jeremy Renner e Hailee Steinfeld si riuniranno presto per una seconda stagione siano esatte.