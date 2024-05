Da’Vine Joy Randolph protagonista di Eternity, nuova rom-com di A24

Fresca di una vittoria all’Oscar nel 2023 in The Holdovers – lezioni di vita, Da’Vine Joy Randolph si è unita al cast della prossima commedia romantica A24, Eternity. Randolph si unisce alla star di Top Gun: Maverick Miles Teller e alla veterana della Marvel Elizabeth Olsen nel cast. Anche Callum Turner, visto in Masters of the Air di Apple TV+ con Barry Keoghan e Austin Butler, sarà il protagonista, e David Freyne, che in precedenza ha diretto Dating Amber and The Curse, dirigerà il film.

I dettagli della trama del film sono tenuti segreti, ma secondo quanto riferito è descritto come una commedia romantica in cui i personaggi devono decidere con chi vogliono trascorrere l’eternità. Patrick Cunnane ha scritto la sceneggiatura di Eternity dopo aver precedentemente fatto il suo debutto come scrittore nella serie TV Netflix Designated Survivor. Trevor e Tim White produrranno il film per Star Thrower Entertainment, e le star Teller e Olsen fungeranno anche da produttori esecutivi di Eternity. Il film non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma la produzione inizierà quest’estate.

Sono stati anni importanti per la Randolph, che è stata recentemente nominata e ha vinto il suo primo Oscar per la sua interpretazione di Mary Lamb in The Holdovers – lezioni di vita, la commedia natalizia interpretata anche da Paul Giamatti e Dominic Sessa. È apparsa anche con una forte interpretazione nel docudrama Netflix Rustin al fianco di Colman Domingo, anche lui nominato agli Oscar l’ultimo anno (ha però perso in favore di Robert Downey Jr.).

Ha anche interpretato un ruolo ricorrente nel ruolo della detective Donna Williams nella serie TV Only Murders in the Building, che tornerà con la quarta stagione entro la fine dell’anno. I fan possono anche sentire la sua voce nel film d’animazione del 2022 Il gatto con gli stivali: L’ultimo desiderio, che è stato nominato all’Oscar come miglior film d’animazione. Si conferma che Da’Vine Joy Randolph apparirà accanto a Mark Strong e Omar Sy in Shadow Force, il thriller d’azione di prossima uscita dello scrittore/regista Joe Carnahan (Smokin Aces, Copshop, Narc).