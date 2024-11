Disney+: i film e le serie tv in uscita a Dicembre 2024

È il mese delle feste! Dicembre è alle porte, le festività sono in pieno svolgimento e Disney+ festeggia con alcuni contenuti natalizi. Disney+ è la casa di molti dei film di Natale più amati, come l’intero franchise di Mamma, ho perso l’aereo (Mamma, ho perso l’aereo, Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York, Home Sweet Home Alone – Mamma, ho perso l’aereo, Mamma, ho allagato la casa), Miracolo nella 34a strada, Festa in casa Muppet e il tanto discusso film natalizio Die Hard.

Fan di Star Wars? C’è il regalo che fa per voi! Star Wars: Skeleton Crew arriva su Disney+ questo mese. Una serie che vede un gruppo di ragazzi in viaggio per tornare a casa, mentre si ritrovano persi in una galassia strana e pericolosa. Dream Productions: dal mondo di Inside Out di Disney e Pixar è un altro titolo per tutta la famiglia da vedere durante il periodo natalizio.

Dal mondo di Inside Out e Inside Out 2 di Disney e Pixar la serie offre uno sguardo dietro le quinte dello studio di produzione che crea i sogni nella mente di Riley.. Anche la leggenda della musica Elton John farà la sua comparsa su Disney+ questo mese, in occasione dell’uscita del nuovo documentario Elton John: Never Too Late.

Ricco di filmati inediti, il documentario racconta i ricordi degli inizi della sua carriera cinquantennale mentre si prepara al suo ultimo concerto al Dodger Stadium di Los Angeles. Inoltre, questo mese ci sono molti altri episodi di Natale, tra cui lo speciale doppio episodio I Simpson: O C’mon All Ye Faithful, I Canti di Natale di Topolino e Minni, Un bianco, bianco Natale e Topolino e i tanti Natali.

I film in arrivo su Disney+ a Dicembre 2024

Elton John: Never too late

Diretto da R.J. Cutler e David Furnish, il documentario segue Elton John mentre ripercorre la sua vita e i sorprendenti primi anni della sua carriera cinquantennale, in questo viaggio a tutto tondo carico di emozioni, intimo ed edificante. Mentre si prepara per il suo ultimo concerto in Nord America al Dodger Stadium, Elton riporta gli spettatori indietro nel tempo e racconta gli straordinari alti e gli strazianti bassi dei suoi primi anni e come ha superato le difficoltà, gli abusi e le dipendenze per diventare l’icona che è oggi.

BLINK

Il documentario National Geographic dal 17 Dicembre

Quando a tre dei loro quattro figli viene diagnosticata la retinite pigmentosa, una malattia rara e incurabile che porta a gravi problemi alla vista, il mondo della famiglia Pelletier cambia per sempre. Di fronte a questa notizia sconvolgente, Edith Lemay, Sébastien Pelletier e i loro figli decidono di intraprendere un viaggio intorno al mondo per sperimentare tutta la sua bellezza finché sono ancora in tempo. Mentre riempiono i loro ricordi con destinazioni mozzafiato e incontri unici, l’amore della famiglia, la resilienza e l’incrollabile senso di meraviglia fanno sì che il loro futuro incerto non definisca il loro presente.

Sugarcane

Dal 10 Dicembre il documentario National Geographic Il ritrovamento di tombe senza nome nel terreno di una “Indian residential school” gestita dalla Chiesa cattolicainCanadascatenaun’indignazionenazionale. Dopo anni di silenzio, vengono alla luce gli abusi subiti da molti bambini in un sistema progettato per distruggere le comunità indigene. Ora, la resilienza della comunità viene messa alla prova per spezzare il ciclo del trauma e trovare la forza di resistere.

Le serie tv in arrivo su Disney+ a Dicembre 2024

Uonderbois

La serie originale italiana in streaming con tutti gli episodi

Cinque inseparabili amici devono dirsi addio perché La Vecchia, proprietaria dei vasci in cui vivono, sta per vendere le loro case in cambio di una statuetta di Maradona. Quando la statuetta viene rubata proprio dal loro idolo, Tonino Uonderboi, il nuovo Munaciello di Napoli, inizia l’avventura dei Uonderbois alla ricerca di un misterioso tesoro nella Napoli sotterranea.

Star Wars: Skeleton Crew

La serie originale in streaming con i primi 2 episodi

Star Wars: Skeleton Crew segue il viaggio di quattro ragazzi che fanno una misteriosa scoperta sul loro pianeta natale, apparentemente sicuro, per poi perdersi in una galassia strana e pericolosa. Trovare la strada di casa – incontrando improbabili alleati e nemici – sarà un’avventura più grande di quanto abbiano mai immaginato. La serie è interpretata da Jude Law, Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, Tunde Adebimpe, Kerry Condon e Nick Frost.

Dream Productions

La serie originale in streaming con tutti gli episodi dall’11 Dicembre

Dream Productions: dal mondo di Inside Out è la nuova serie Disney+ che racconta lo studio cinematografico all’interno della mente di Riley, dove ogni notte i sogni diventano davvero realtà, rispettando tempi e budget, grazie all’acclamata regista Paula Persimmon (con la voce originale di Paula Pell). Riley sta crescendo e le sue Emozioni sono al lavoro per aiutarla, ma ora Paula sta affrontando un incubo: la sua caratteristica combinazione di sogni con l’Unicorno Arcobaleno e abbondanti quantità di brillantini non funzionano più. Per cercare di salvare la sua carriera, Paula si allea con Xeni (con la voce originale di Richard Ayoade), un compiaciuto regista di sogni a occhi aperti che vuole fare il salto di qualità. Con visioni diverse su ciò che rende i sogni di Riley un trionfo, questa coppia in disaccordo riuscirà a unirsi per creare il prossimo grande sogno di successo da teenager? L’esilarante serie in stile mockumentary di Pixar Animation Studios è scritta e diretta da Mike Jones e prodotta da Jaclyn Simon.

Marvel What If…?

La terza stagione dal 22 Dicembre

La serie animata Marvel What If…? ritorna con la terza stagione, culmine dell’avventura attraverso il multiverso. Il pubblico potrà vedere come i personaggi compiono scelte inaspettate che trasformeranno i loro mondi in spettacolari versioni alternative del MCU. L’Osservatore guiderà gli spettatori durante la serie che attraversa nuovi generi, straordinari eventi e nuovi incredibili personaggi.

Le altre uscite a Dicembre