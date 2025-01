Mamma ho perso l’aereo: 10 cose che forse non sai sul film

Arrivato al cinema nel 1990, il film Mamma ho perso l’aereo si è in breve affermato come un successo clamoroso ed è diventato nel tempo uno dei più celebri film natalizi che il cinema abbia mai prodotto. Si tratta infatti di una commedia per famiglie capace di divertire grandi e piccoli, offrendo risate a volontà, colpi di scena imprevedibili e tante emozioni. Protagonista è il giovane Kevin, il quale dimenticato a casa dalla sua famiglia mentre questa è partita per un viaggio a Parigi, si trova a dover fronteggiare due rapinatori decisi ad introdursi nella sua abitazione. Kevin, come noto, non manca però di dare loro filo da torcere.

Ecco dieci cose che forse non sapete su Mamma ho perso l’aereo.

Powered by

Macaulay Culkin protagonista di Mamma ho perso l’aereo

1. Il ruolo di Kevin è stato scritto apposta per Macaulay Culkin. Lo sceneggiatore del film aveva visto il giovane interprete in un film precedente e aveva deciso di scrivere la parte per lui. Il regista decise però di tenere ugualmente delle audizioni, alle quali si presentarono più di 100 attori. Culkin, alla fine, si dimostrò all’altezza del ruolo, ottenendolo. Inolte, Macaulay non è stato l’unico Culkin a comparire in Mamma ho perso l’aereo: il suo fratello più giovane Kieran, infatti, è comparso nel film nei panni del cuginetto di Kevin che bagna il letto. È stato il debutto di Kieran, e da allora l’attore si è costruito una carriera di tutto rispetto: l’abbiamo visto in Le regole della casa del sidro, Igby Goes Down, Scott Pilgrim vs. the World, fino alla serie Succession.

2. Lavorare con Macaulay Culkin ha insegnato una lezione al regista Chris Columbus. Una lezione che Columbus ha imparato durante le riprese del film è che quando si accetta di lavorare con un attore bambino, si accetta anche di lavorare con la famiglia di quel bambino. “Ero molto più giovane ed ero davvero troppo ingenuo per pensare anche all’ambiente familiare“, ha dichiarato Columbus al Guardian nel 2013. “All’inizio non sapevamo molto della famiglia; man mano che giravamo, abbiamo imparato un po’ di più. Le storie sono da brivido. Stavo facendo il casting di un ragazzo che aveva davvero una vita familiare travagliata“.

Il resto del cast di Mamma ho perso l’aereo

3. I due ladri sono interpretati da celebri attori. Il ladro Marv è stato interpretato da Daniel Stern, che vanta una filmografia immensa (soprattutto tra gli anni ’80 e ’90) anche se non di grande rilievo. Il più grande nome del film è però sicuramente quello di Joe Pesci, noto per la sua collaborazione con Martin Scorsese in film come Toro scatenato, Casinò e Quei bravi ragazzi, per cui ha poi vinto il premio Oscar come Miglior attore non protagonista. Nel film, l’attore interpreta l’altro dei due ladri, Harry.

4. Robert De Niro rifiutò di fare parte del cast di Mamma ho perso l’aereo. A proposito di Pesci e Scorsese, inizialmente il ruolo del ladro Harry era stato offerto proprio all’altro celebre collaboratore del regista italoamericano, ovvero Robert De Niro. L’attore, tuttavia, preferì rifiutare la parte, deciso a dedicarsi a tutt’altro genere di film. Nel 1990, infatti, oltre a Quei bravi ragazzi, si dedicò anche al dramma Risvegli e al drammatico sentimentale Lettere d’amore.

5. Joe Pesci ha evitato Macaulay Culkin sul set di Mamma ho perso l’aereo. Come noto, Joe Pesci evitò di incrociare o parlare con Culkin durante tutto il tempo delle riprese. Voleva assicurarsi così di avere la performance più autentica possibile da parte del giovane attore. Evitandolo, infatti, Culkin sviluppò un certo timore di Pesci, arrivando ad essere realmente spaventato quando incontrava il premio Oscar.

Altre curiosità su Mamma ho perso l’aereo

6. Mamma ho perso l’aereo film è entrato nel Guinness World Record. Nel suo weekend di apertura, il film è stato in testa al box office, guadagnando 17 milioni di dollari in 1202 sale. Il film mantenne il primo posto per ben 12 settimane e rimase nella top 10 fino al giugno dell’anno successivo. Divenne il film di maggior incasso del 1990 e si guadagnò il Guinness World Record come commedia d’azione dal vivo di maggior incasso a livello nazionale. Ha mantenuto questo titolo per un bel po’ di tempo, 27 anni per l’esattezza, finché il blockbuster cinese Never Say Die non l’ha scalzato dal primo posto nel 2017.

7. La villa dove abita Kevin è divenuta una meta turistica. Situata al 671 di Lincoln Avenue a Winnetka, Illinois, la cucina, la scala principale e il pianerottolo al piano terra che si vedono nel film sono stati girati in questa residenza con cinque camere da letto. (La sala da pranzo e tutte le altre stanze del primo piano, ad eccezione della cucina, sono state girate su un palcoscenico). Nel 2012, John e Cynthia Abendshien, proprietari della casa quando fu utilizzata come location del film, hanno venduto la proprietà per ben 1,585 milioni di dollari. Ancora oggi, inoltre, è una ricercata meta turistica dei fan del film.

Mamma ho perso l’aereo: come sarebbe se fosse accaduto nella realtà

8. Nella vita reale, Harry e Marv non sarebbero sopravvissuti all’attacco di Kevin. Colpi di pistola ad aria compressa in fronte e all’inguine, ferro rovente e una latta di vernice in faccia, una fiamma ossidrica in testa. I due rapinatori del film hanno sofferto parecchio a causa degli attacchi di Kevin, un piccolo bambino di otto anni. Hanno sofferto così tanto che nessuno dei due avrebbe dovuto essere, teoricamente, in grado di camminare o di restare in piedi alla fine della serata. Nel 2012, un medico di nome Ryan St. Clair ha diagnosticato quelli che sarebbero stati gli effettivi danni causati dagli attacchi di Kevin. Tra gli altri, il ferro avrebbe dovuto causare fratture, che avrebbero comportato una seria disfigurazione del viso e l’impossibilità di riparare del tutto la vista.

I suoi sequel e il remake di Mamma ho perso l’aereo

9. Mamma ho perso l’aereo ha avuto più di un sequel. I membri originali del cast sono tornati tutti in Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York (che fu di nuovo diretto da Columbus). Il successo dell’originale, però, diede origine ad un intero franchise con quattro sequel, tre videogiochi, due giochi da tavolo, un romanzo e altro merchandise. I film realizzati successivamente al secondo sono Mamma, ho preso il morbillo (1997), Mamma, ho allagato la casa (2002) e Holiday Heist – Mamma, ho visto un fantasma (2012), ma non vantando lo stesso cast, nessuno di questi ottenne lo stesso successo.

10. È stato realizzato un remake del film. Nel 2021 su Disney+ è stato distribuito un film che è un remake ma allo stesso tempo di un sequel, poiché in alcune clip si nota Buzz, che svolgendo il suo lavoro di poliziotto, racconta ad un collega di quando suo fratello minore Kevin è rimasto a casa da solo durante le feste natalizie. Inoltre si fa riferimento ad una ditta di impianti di sicurezza conosciuta come McAllister il cui logo è la casa presente nella locandina dei primi due film. Un altro riferimento alle prime due pellicole si vede nel film di fantascienza che la famiglia McKenzie sta guardando, che ricorda molto Angels With Filthier Souls, il film col gangster Johnny che Kevin vedeva nel primo film (chiara parodia del lungometraggio Gli angeli con la faccia sporca).

LEGGI ANCHE: Mamma ho perso l’aereo, la spiegazione del finale: Kevin sopravvive ai ladri?

Il trailer di Mamma ho perso l’aereo e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Mamma ho perso l’aereo grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes, Tim Vision, Prime Video e Disney+. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di giovedì 2 gennaio alle ore 21:20 sul canale Italia 1.

Fronti: MentalFloss