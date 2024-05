Dora l’esploratrice: un altro film in live action in cantiere, rivelata la star

Un altro film live-action su Dora l’esploratrice è in lavorazione. Secondo The Hollywood Reporter, Samantha Lorraine è stata scritturata per interpretare Dora in un nuovo film live-action di Dora l’esploratrice per Paramount+ e Nickelodeon. Lorraine è nota soprattutto per aver recitato in You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah del 2023. È anche apparsa in diversi episodi di The Walking Dead: World Beyond.

Il film, che al momento ha il titolo provvisorio di Dora and the Search for Sol Dorado, è diretto da Alberto Belli, già autore di Gatlopp del 2022 e di The Naughty Nine del 2023. La sceneggiatura è di J.T. Billings.

“La sceneggiatura segue il viaggio di Dora, di suo cugino Diego e dei loro nuovi amici attraverso i pericoli della giungla amazzonica alla ricerca dell’antico tesoro di Sol Dorado, per tenere questo potente tesoro fuori dalle mani dei nemici“, si legge nella descrizione del film riportata da The Hollywood Reporter. “Swiper no swiping!“. Ulteriori informazioni sul casting non sono ancora state annunciate.

Il primo film live-action di Dora l’esploratrice è uscito nel 2019

Dora e la ricerca di Sol Dorado sarà la seconda volta che Dora l’Esploratrice viene trattata in live-action. Isabela Merced, che ora interpreta Hawkgirl nel DCU di James Gunn e Peter Safran, ha interpretato il personaggio in Dora e la città d’oro perduta del 2019.

Dora e la città d’oro perduta è stato un successo finanziario per la Paramount Pictures, in quanto ha portato 120,6 milioni di dollari al botteghino globale a fronte di un budget stimato di 49 milioni di dollari. Oltre a Isabela Merced, il film è interpretato da Eugenio Derbez, Michael Peña, Eva Longoria, Jeff Wahlberg, Madeleine Madden e Temuera Morrison.

Inoltre, Dora e la città d’oro perduta, diretto da James Bobin, aveva un cast vocale con Danny Trejo nel ruolo di Boots, Benicio del Toro nel ruolo di Swiper, Marc Weiner nel ruolo di Map e Sasha Toro nel ruolo di Backpack. Non è ancora stata annunciata una data di uscita per il nuovo film live-action di Dora l’esploratrice.