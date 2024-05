The Killing Kind: trailer della nuova serie thriller sullo stalking

Hulu ha pubblicato il trailer di The Killing Kind, una serie thriller in arrivo che mette in luce l’esperienza di stalking di un avvocato dopo aver difeso una persona dalle accuse di stalking. Lo streamer ha scelto lo show tratto dall’omonimo romanzo bestseller di Jane Casey.

The Killing Kind era in precedenza un originale Paramount+ e da allora si è unito a una serie di show ritirati dal servizio di streaming, secondo quanto riportato da Deadline. Fortunatamente, Hulu ha deciso di salvare la serie originale britannica. In arrivo sulla piattaforma negli USA il 14 maggio (in Italia i contenuti HULU sono STAR, di Disney+) la prossima serie thriller sarà incentrata sull’avvocato difensore Ingrid Lewis, che è riuscita a difendere il suo cliente uomo d’affari, John Webster, dalle accuse di stalking.

Ingrid è stata la rappresentante di John quando l’ex fidanzata di quest’ultimo lo ha accusato di stalking. I due hanno poi intrapreso una relazione, che Ingrid ha deciso di chiudere. John, tuttavia, si rifiuta di farlo. Ingrid si trova presto coinvolta nella sua stessa esperienza di stalking, perpetrata dall’uomo che un tempo aveva difeso con successo. “The Killing Kind è incentrato su un’avvocatessa, Ingrid Lewis, che difende John Webster dalle accuse di stalking, solo che Webster si rivolge contro di lei“, si legge nel titolo.

Chi c’è dietro The Killing Kind?

The Killing Kind ha come protagonisti Emma Appleton (The Witcher) nel ruolo di Ingrid e Colin Morgan (The Living and the Dead) nel ruolo di John. Zara Hayes (Showtrial) ha diretto la serie. Hayes è stata anche una delle sceneggiatrici insieme a Jonathan Stewart di Meet You In Hell.

Il resto del cast comprende Elliot Barnes-Worrell, Olivia D’Lima, Sara Powell, Nicholas Rowe e Sophie Stanton. The Killing Kind sarà composta da sei episodi, in arrivo su Hulu il 14 maggio.