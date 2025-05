Isabela Merced: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Giovanissima, l’attrice Isabela Merced (precedentemente nota come Isabela Moner) ha già preso parte a importanti progetti cinematografici e televisivi. Con il tempo ha dimostrato di sapersi affermare tanto in prodotti commerciali come imponenti blockbuster quanto in prodotti d’autore o indipendenti ed oggi è una delle interpreti più richieste della sua generazione, con un brillante futuro all’orizzonte.

Ecco 10 cose che non sai di Isabela Merced.

I film e le serie TV di Isabela Merced

1. Ha recitato in celebri film. La carriera cinematografica dell’attrice ha inizio nel 2016, quando partecipa al film Scuola media: gli anni peggiori della mia vita. Successivamente prende parte al film Transformers – L’ultimo cavaliere (2017) e Soldado (2018), diretto da Stefano Sollima. Sempre nel 2018 è tra i protagonisti del film Instant Family, mentre nel 2019 interpreta Dora in Dora e la città perduta, adattamento in live-action della famosa serie animata di Nickelodeon. Successivamente ha recitato in Let it Snow – Innamorarsi sotto la neve (2019), Sweet Girl (2021), Il padre della sposa – Matrimonio a Miami (2022), Rosaline (2022), Tartarughe all’infinito (2024), Madame Web (2024), Alien: Romulus (2024) e Superman: Legacy (2025).

2. È nota per alcuni ruoli televisivi. L’attrice è celebre anche per le sue partecipazioni televisive nelle serie Growing Up Fisher (2014) e 100 cose da fare prima del liceo (2014-2016). Prende poi parte ai film TV Adam & Adam (2015) e Le leggende del tempio nascosto (2016). L’attrice è anche nota per aver doppiato proprio il personaggio di Dora nella serie animata Nickelodeon Dora and Friends in città (2014-2017). Nel 2025 recita nel ruolo di Dina nella seconda stagione di The Last of Us accanto a Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Isabela Merced ha interpretato Dora l’esploratrice

3. Conosce bene il ruolo. Dopo aver doppiato la versione animata, l’attrice ha avuto l’occasione di interpretare il personaggio di Dora l’esploratrice nel film live-action Dora e la città perduta. L’attrice ha affermato che è per lei stato particolarmente entusiasmante poter approfondire in questo modo il personaggio, affrontandolo sotto punti di vista e contesti differenti.

Isabela Merced in Madame Web

4. Ha apprezzato tantissimo il costume del suo personaggio. Parlando del costume da supereroina che indossa nel film, l’attrice ha dichiarato di averlo trovato particolarmente comodo e aderente, cosa che ha reso facili i movimenti. Merced ha però notato come nonostante l’allenamento svolto, le scene di combattimento o che prevedevano acrobazie da parte sua si siano rivelate difficili per via dell’imbracatura che era costretta ad indossare sopra il costume.

Isabela Merced in Alien: Romulus

5. Il ruolo di Isabela: Merced è ispirato ad un personaggio poi realmente interpretato dall’attrice. Il regista di Alien: Romulus, Fede Alvarez ha rivelato che il personaggio di Isabela Merced, Kay è stato ispirato nel suo essere incinta a quello di Dina del videogioco The Last of Us: Part II (2020). Ironia della sorte, Merced ha poi ottenuto proprio il ruolo di Dina nella seconda stagione di The Last of Us (2023).



Isabela Merced è Dina in The Last of Us

6. Si è preparata al ruolo con il videogioco. In un’intervista, l’attrice ha dichiarato di sentirsi onorata di dare vita a un personaggio così amato e complesso, definendo Dina “forte, appassionata e profondamente leale”. Merced ha anche raccontato di aver giocato al videogioco per comprendere meglio le sfumature emotive del personaggio e prepararsi al meglio. La sua scelta è stata accolta con entusiasmo dalla community per la sensibilità e l’intensità che sa portare sullo schermo.

Isabela Merced sarà Hawkgirl in Superman: Legacy

7. Sarà una nota supereroina dei fumetti DC. Come noto, il regista James Gunn ha scelto Merced per il ruolo di Hawkgirl, personaggio che sarà presente nel film del 2025 Superman: Legacy. L’attrice, che si è allenata in vista delle riprese, ha raccontato di aver ottenuto il ruolo dopo un provino sostenuto insieme agli altri membri del cast e strutturato come fosse un vero e proprio giorno di riprese. Rimasta entusiasta dell’esperienza, Merced ha poi risposto positivamente all’offerta fattale da Gunn di assumere la parte.

Il fidanzato di Isabela Merced

8. È molto riservata. Isabela Merced è sempre stata piuttosto riservata riguardo alla sua vita sentimentale. Negli ultimi anni, nonostante la curiosità dei fan, non ha mai confermato pubblicamente notizie riguardanti sue relazioni stabili, anche se in passato è stata accostata ad alcuni colleghi del mondo dello spettacolo. Al momento, Isabela sembra concentrata soprattutto sulla sua carriera, tra progetti cinematografici e musicali e sembra dunque non abbia un fidanzato.

Isabela Merced è su Instagram

9. È presente sul social network. L’attrice è presente sul social network Instagram, con un proprio profilo verificato seguito da ben 4,1 milioni di persone e dove attualmente si possono ritrovare circa 800 post. Questi sono principalmente immagini relative a suoi lavori da attrice e da modella, inerenti il dietro le quinte di tali progetti o promozionali nei loro confronti. Ma non mancano anche curiosità, momenti di svago, eventi a cui ha preso parte e altre situazioni ancora. Seguendola, si può dunque rimanere aggiornati su tutte le sue novità.

L’età e l’altezza di Isabela Merced

10. Isabela Merced è nata a Cleveland, in Ohio, Stati Uniti, il 10 luglio del 2001. L’altezza complessiva dell’attrice è di 1,55 metri.

