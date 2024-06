Downton Abbey 3: nuove foto dal set rivelano che sono iniziate le riprese del terzo film

I fan dell’amato franchise di Downton Abbey hanno motivo di gioire: sono infatti emerse le prime foto del set dell’attesissimo Downton Abbey 3, il terzo film. Le immagini ritraggono i volti noti di Elizabeth McGovern (Cora Crawley), Hugh Bonneville (Robert Crawley) e Michelle Dockery (Lady Mary Crawley), a testimonianza di un ritorno commovente al mondo della famiglia Crawley.

A loro si sono uniti sul set altri attori famosi, tra cui Jim Carter (Mr. Carson), Rob James-Collier (Thomas Barrow), Sophie McShera (Daisy Mason) e Penelope Wilton (Isobel Crawley). Il cast e la troupe sono stati avvistati a Harrogate, nello Yorkshire, a quattro ore dall’iconico Highclere Castle.

Mentre la serie originale e i primi due film sono stati girati prevalentemente all’Highclere Castle, una casa di campagna classificata di Grado I a Newbury che è diventata una meta turistica grazie al successo della serie, le riprese di questa settimana hanno preso una piega diversa. Questo cambiamento di location ha suscitato la curiosità dei fan, che sono ansiosi di vedere come Harrogate si inserirà nella trama del terzo film.

La scelta di Harrogate, una città nota per i suoi paesaggi pittoreschi e per il suo significato storico – oltre che per l’ottimo tè – suggerisce che il prossimo film potrebbe introdurre nuove location e trame, offrendo nuovi scenari e potenzialmente espandendo la storia oltre le familiari e grandiose mura di Downton Abbey, proprio come ha fatto il film precedente. Che si tratti di una nuova tenuta, di un evento significativo o di un colpo di scena cruciale, il cambiamento di ambientazione promette di aggiungere un livello di eccitazione e novità all’amato franchise.

Cosa è successo negli ultimi due film di Downton Abbey?

Il primo film di Downton Abbey, uscito nel 2019, continua la storia della famiglia Crawley e della sua servitù, incentrata sulla visita di Re Giorgio V e della Regina Mary. La visita reale ha provocato un turbinio di attività e drammi, sia ai piani alti che ai piani bassi. Il film è stato un successo commerciale ed è stato lodato per la sua capacità di catturare il fascino e l’essenza della serie originale, deliziando i fan di lunga data e il nuovo pubblico.

Il sequel, Downton Abbey: Una nuova era, uscito nelle sale nel 2022, ha portato i Crawley in nuove avventure. Questa volta, la famiglia divide la sua attenzione tra un viaggio nel Sud della Francia, dove scopre una misteriosa villa lasciata in eredità alla Contessa vedova, e l’arrivo di una troupe cinematografica a Downton Abbey, che porta il glamour e il caos della prima Hollywood alla loro porta.