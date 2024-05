Downton Abbey 3: Paul Giamatti e altri 4 attori si uniscono al cast

Come riportato da Variety, Paul Giamatti, Joely Richardson, Alessandro Nivola, Simon Russell Beale e Arty Froushan si uniranno al film di Downton Abbey 3. Giamatti, che ha recentemente ottenuto una nomination all’Oscar per il ruolo di un insegnante irascibile in The Holdovers – Lezioni di vita, riprenderà il suo ruolo di Harold Levinson, l’amante della Cora Grantham di Elizabeth McGovern, ruolo che ha interpretato nella serie televisiva che ha generato il franchise cinematografico.

Non si sa ancora chi interpreteranno Richardson, Nivola, Beale e Froushan. Non ci sono nemmeno dettagli sulla trama. I crediti di Richardson includono “Nip/Tuck”, “101 Dalmatians” e “Red Sparrow”. Nivola ha recentemente recitato in “I Molti Santi del New Jersey” e sarà presente in “Kraven il Cacciatore” e “The Brutalist”. Beale, celebre attore teatrale, è apparso in film come “La morte di Stalin” e “Thor: Love and Thunder”. Froushan fa invece parte del cast di “Carnival Row” e “House of the Dragon”.

Chi ci sarà in Downton Abbey 3?

Inoltre, gli habitué di Downton Abbey, Elizabeth McGovern, Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Laura Carmichael, Jim Carter, Phyllis Logan, Robert James-Collier, Joanne Froggatt, Allen Leech, Penelope Wilton, Lesley Nicol, Michael Fox, Raquel Cassidy, Brendan Coyle, Kevin Doyle, Harry Hadden-Paton, Sophie McShera e Douglas Reith torneranno per Downton Abbey 3. Anche Dominic West riprenderà il suo ruolo di star del cinema muto Guy Dexter da “Downton Abbey: A New Era”.

Il terzo film è scritto dal creatore e dallo scrittore premio Oscar Julian Fellowes. Simon Curtis torna alla regia dopo aver diretto nel 2022 “Downton Abbey II: Una Nuova Era“, mentre Gareth Neame, Fellowes e Liz Trubridge produrranno il film. Proprio di recente l’attrice Imelda Staunton aveva confermato la realizzazione del terzo film, annunciando che le riprese erano già in corso. Il nuovo Downton Abbey 3 è una produzione Carnival Films, distribuita da Focus Features e Universal Pictures International.