Chris Pratt sulle possibilità di tornare come Star-Lord ed entrare nel DCU: “100% per entrambe”

Guardiani della Galassia Vol. 3 è sempre stato destinato a essere l’ultimo film del franchise (almeno per il prossimo futuro), e ha rappresentato un giusto commiato per la squadra, ma allo stesso tempo ha gettato le basi per potenziali seguiti/spin-off. Una scena post-credits ha introdotto una nuova incarnazione dei Guardiani, guidata da Rocket Raccoon, mentre l’altra ha ventilato la possibilità di un’avventura in solitaria di Star-Lord, con Peter Quill (Chris Pratt) che torna sulla Terra per ricongiungersi con suo nonno.

Il regista James Gunn ha già parlato della scritta che compare sul finale (“Il leggendario Star-Lord tornerà”) e sembra che ci siano (o ci siano stati) dei piani provvisori per uno spin-off incentrato sullo sforzo di Quill di adattarsi alla vita sulla Terra. Naturalmente, molte cose sono cambiate da quando Gunn è diventato co-CEO dei DC Studios. Il regista ha però espresso il suo interesse a lavorare con i suoi attori di GOTG nel DCU, il che ha portato a speculazioni sulla possibilità che Pratt assuma un ruolo nel fiorente franchise.

Durante un’intervista rilasciata a ComicBook.com per promuovere Garfield: Una missione gustosa, a Chris Pratt è stato chiesto cosa sarebbe più probabile: che riprenda il ruolo di Star-Lord o che salti sulla nave per il DCU. “Beh, probabilmente ha più senso che io torni a essere Star Lord. Ma tutto è possibile, soprattutto con James alla DC. Forse c’è qualcosa che andrebbe bene laggiù. Forse entrambe le cose. Che ne dici di entrambe? Facciamo entrambe le cose. Penso che al 100% siano entrambe le cose”.

Chris Pratt potrebbe sapere più di quanto sia disposto a divulgare, ma questo non deve essere preso come una conferma del fatto che tornerà a vestire i panni di Peter Quill o che interpreterà un personaggio del DCU. Il suo ritorno nel MCU è ad ogni modo certo, data quella scritta alla fine del terzo film, ma al momento non sappiamo quando tornerà e se ciò potrebbe avvenire prima dei film conclusivi della Saga del Multiverso. Bisognerà poi attendere per scoprire se una volta libero dagli impegni con i Marvel Studios avrà l’occasione di unirsi al DCU.