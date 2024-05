Kevin Feige ha consigliato a Hugh Jackman di non tornare come Wolverine dopo LOGAN

In una nuova intervista, Hugh Jackman ha parla del suo ritorno nei panni di Logan per Deadpool & Wolverine dei Marvel Studios, e della possibilità di indossare il costume accurato dei fumetti...

C’è stata molta eccitazione quando è stato annunciato che Hugh Jackman avrebbe ripreso il ruolo di Wolverine per un team-up con il Merc With a Mouth (Ryan Reynolds) nel film Deadpool & Wolverine dei Marvel Studios, ma non tutti erano pienamente d’accordo.

Per molti fan, Logan di James Mangold è stato il perfetto commiato per l’interpretazione dell’iconico mutante da parte di Hugh Jackman, e c’era la percezione che il ritorno del personaggio avrebbe solo sminuito il suo emozionante addio.

Come si è scoperto, il capo dei Marvel Studios Kevin Feige la pensava allo stesso modo! “Ho detto: ‘Lascia che ti dia un consiglio, Hugh. Non tornare‘”, ricorda Kevin Feige a Empire. “Hai avuto il più grande finale della storia con Logan. Non è una cosa che dovremmo cancellare‘”.

Kevin Feige si è convinto dell’idea quando è stato spiegato che Hugh Jackman avrebbe interpretato una variante diversa di Wolverine per questo film, come confermato dal recente trailer. Per Hugh Jackman, l’opportunità di lavorare con Reynolds e di indossare finalmente il costume classico era troppo allettante per lasciarsela sfuggire.

“L’abbiamo quasi fatto in The Wolverine“, ha detto Hugh Jackman a proposito del suo costume accurato. “Ma dal momento in cui l’ho indossato qui, mi sono detto: “Come abbiamo fatto a non farlo?” Sembrava così giusto, sembrava così giusto. Ho pensato: “È lui“. Ci sono diversi lati di Wolverine che non abbiamo mai visto prima nei film. È stato emozionante per me“.

“È fantastico per Deadpool avere qualcuno che gli dia un pugno in faccia“, aggiunge. Al link sottostante è possibile vedere una nuova immagine di Wolvie in procinto di diventare berserker.

💛 EXCLUSIVE IMAGE 💛 Hugh Jackman teases “sides of Wolverine we haven’t seen before” in #DeadpoolAndWolverine. “It’s great for Deadpool to have someone who will punch him in the face,” he tells Empire. READ MORE: https://t.co/OVMOW8acGH pic.twitter.com/z8JfAvQeRh — Empire Magazine (@empiremagazine) May 2, 2024

Tutto quello che sappiamo su Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine riunisce il protagonista Ryan Reynolds con Shawn Levy, regista di Free Guy e The Adam Project, che ha firmato la regia dell’atteso progetto. Hugh Jackman uscirà finalmente dal suo pensionamento da supereroi per riprendere il ruolo di Wolverine. Sebbene i dettagli ufficiali della storia di Deadpool & Wolverine, con protagonista Ryan Reynolds, non siano infatti ancora stati rivelati, si presume che la trama riguarderà il Multiverso. Il modo più semplice per i Marvel Studios di unire la serie di film di Deadpool – l’unica parte del franchise degli X-Men sopravvissuta all’acquisizione della Fox da parte della Disney – è stabilire che i film di Reynolds si siano svolti in un universo diverso.

Ciò preserva i film degli X-Men della Fox nel loro universo, consentendo al contempo a Deadpool e Wolverine, di nuovo interpretato da Hugh Jackman, viaggiare nell’universo principale dell’MCU. Nel film saranno poi presenti anche personaggi presenti nei primi due film di Deadpool, come Colossus e Testata Mutante Negasonica. Da tempo, però, si vocifera che anche altri X-Men possano fare la loro comparsa nel film, come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare il Daredevil di Ben Affleck.