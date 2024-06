Elliot Page produttore e voce di Second Nature, documentario che esplora il comportamento omosessuale in natura

L’attore candidato all’Oscar Elliot Page ha firmato per narrare e produrre esecutivamente Second Nature, un documentario che sfata i miti sulla sessualità e il genere nel mondo animale, rivelando che esistono molti più comportamenti omosessuali, genitorialità e fluidità di genere di quanto la maggior parte delle persone creda.

“Il comportamento omosessuale in natura è uno dei segreti meglio custoditi. È assolutamente ovunque”, osserva uno degli esperti scientifici del film nel teaser del film. “I delfini fanno sempre sesso omosessuale. I pinguini si accoppiano anche con membri dello stesso sesso… Molti uccelli acquatici sono gay”. Un’anteprima di una versione di un’ora del film sarà proiettata al Frameline Film Festival di San Francisco alla fine di questo mese. La versione completa del lungometraggio è in produzione e uscirà in un secondo momento.

Second Nature, diretto da Drew Denny, esplora “le oltre 1500 specie animali che adottano comportamenti sessuali e genitoriali omosessuali, cambiano sesso, formano matriarcati e altro ancora”, secondo un comunicato. “Il film sfata i miti dannosi sul sesso e sul genere, seguendo la pioniera trans Dr. Joan Roughgarden e le rivoluzionarie scienziate, BIPOC e immigrate che affrontano una feroce opposizione per correggere la situazione”.

Elliot Page, i cui crediti includono Juno, Inception,The Umbrella Academy e X-Men – Giorni di un futuro passato, lo scorso giugno ha pubblicato un libro di memorie bestseller intitolato Pageboy che esplorava la sua carriera a Hollywood e il viaggio transgender. Sarà onorato con il Trailblazer Award di Frameline durante una cerimonia che si terrà il 22 giugno.

“Che gioia e che onore è stato raccontare questo bellissimo, divertente, illuminante e stimolante documentario”, ha detto Page in una dichiarazione fornita a Deadline. “Second Nature rivela l’intero spettro della vita e come, quando si tratta di genere e sessualità in natura, la diversità sia infinita. Ho imparato così tanto e sono entusiasta che lo faranno anche gli altri.”