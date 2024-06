Gemelli cucina e amore: dal cast alle location, tutte le curiosità sul film

La commedia romantica Gemelli cucina e amore – da non confondere con Amore, cucina e curry – , diretta da Jonathan Wright (già regista di Natale a Londra) arriva su Rai 2 per offrire un racconto che tra pietanze prelibate e buoni sentimenti non deluderà gli appassionati di questo genere. Come noto, i film e le serie dedicate al mondo della cucina sono aumentati notevolmente, ma in questo film prodotto dalla Hallmark il principale degli ingredienti è, come suggerisce il titolo, l’amore.

La Hallmark, per chi non lo sapesse, è una produzione televisiva specializzata in particolare in pellicole di genere sentimentale, dove si raccontano dunque storie di personaggi che il più delle volte si trovano a compiere percorsi articolati e imprevedibili prima di cascare definitivamente l’uno nelle braccia dell’altro. Altri titoli della Hallmark particolarmente noti sono Sognando Parigi, Un amore in fondo al mare, Tra le onde delle Hawaii e Un Natale spettacolare (molti dei film natalizi della Hallmark si possono ritrovare su Prime Video).

Con questo lungometraggio in programma sulla Rai, però, si entra nel mondo dell’alta cucina, dove tra ricette, fornelli ed equivoci non mancherà di fare capolino anche l’amore. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Gemelli cucina e amore. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alle location dove si sono svolte le riprese. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Gemelli cucina e amore

Protagonista del film è Josh, un cuoco che lavora nella cucina di un piccolo ristorante. Quando però il fratello gemello Julian, acclamato chef di Malta, si infortuna, Josh decide di “sostituirlo” pur di prendere parte ad una delle competizioni culinarie più importanti. Qui conosce Meg, l’organizzatrice dell’evento che, convinta di conoscere il fratello Julian, in realtà si sta innamorando di Josh. Naturalmente, gli imprevisti non tarderanno ad arrivare.

Il cast e le location dove è stato girato il film

Ad interpretare i gemelli Josh e Julian vi è l’attore Jeremy Jordan, noto per il ruolo di Winn Schott nelle serie Supergirl e The Flash. Jordan si è qui trovato a confrontarsi non solo con la sfida di interpretare due personaggi, ma anche quella di uno dei due che finge di essere l’altro, dovendo pertanto dar vita ad un’interpretazione nell’interpretazione. Nel ruolo di Meg, l’organizzatrice dell’evento, vi è invece l’attrice Jessica Lowndes. Completano il cast Callum Blue nel ruolo di Henri Vermeiren e Edward De Gaetano in quelli di Etienne Leduc.

Colin Azzopardi, tra i produttori del film ha organizzato e curato tutta la parte delle riprese a Malta, spiegando a Newsbook che: “Abbiamo utilizzato diverse location a Malta, ma la location principale era all’interno e nei dintorni del Phoenicia Hotel, che è stato estremamente accomodante durante la realizzazione del film”, ha raccontato Azzopardi. Altre location sono state Merchant’s Street e Upper Barakka Gardens a La Valletta, e Palazzo Parisio a Naxxar.

Il trailer di Gemelli cucina e amore e dove vederlo in streaming e in TV

Sfortunatamente il film non è presente su nessuna delle piattaforme streaming attualmente attive in Italia. È però presente nel palinsesto televisivo di martedì 4 giugno alle ore 21:20 sul canale Rai 2. Di conseguenza, per un limitato periodo di tempo sarà presente anche sulla piattaforma Rai Play, dove quindi lo si potrà vedere anche oltre il momento della sua messa in onda. Basterà accedere alla piattaforma, completamente gratuita, per trovare il film e far partire la visione.