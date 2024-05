Emma Stone e Jesse Plemons di nuovo insieme per Yorgos Lanthimos!

Yorgos Lanthimos sta vivendo un momento di grande fervore creativo e sta instaurando una collaborazione molto prolifica con Emma Stone, che sarà parte del cast del suo prossimo film, di nuovo! L’attrice si unisce infatti al regista che le ha fatto vincere il suo secondo premio Oscar per Bugonia, il suo nuovo progetto, e con loro ci sarà anche Jesse Plemons, che ritrova Stone e Lanthimos dopo Kind of kindness, presentato in questi giorni al Festival di Cannes.

Bugonia segue la storia di due giovani ossessionati dalla cospirazione che rapiscono il potente amministratore delegato di una grande azienda, convinti che sia un alieno intenzionato a distruggere il pianeta Terra. La sceneggiatura è di Will Tracy, sceneggiatore di Succesion e The Menu.

Focus Features ha vinto i diritti nazionali per distribuire il progetto. La Universal Pictures distribuirà il film nei territori globali, ad eccezione della Corea, dove il film uscirà con il produttore di Parasite, CJ ENM. Quest’ultimo finanzia il film con Fremantle. CAA Media Finance e WME Independent hanno mediato l’accordo sui diritti.

Bugonia è basato sul film coreano del 2003 “Save the Green Planet”. È stato sviluppato per l’adattamento inglese da Ari Aster e Lars Knudsen per la loro etichetta di produzione Square Peg. Aster e Knudson produrranno il progetto con i veterani di Lanthimos Ed Guiney e Andrew Lowe (Element Pictures), insieme a Lanthimos, Stone e Miky Lee e Jerry Kyoungboum Ko (CJ ENM).

“Yorgos Lanthimos è un visionario cinematografico con uno stile singolare che ha affascinato il pubblico di tutto il mondo. Non potremmo essere più entusiasti di collaborare con lui, Emma Stone e gli incredibili team di Element, Square Peg e CJ ENM per reinventare questa storia contorta e oscuramente divertente”, ha affermato il responsabile di Focus Features Peter Kujawski.

Il prolifico corpus di opere di Lanthimos comprende Dogtooth, il film candidato all’Oscar The Lobster, Il sacrificio del cervo sacro, La favorita e il trionfante Povere Creature, che quest’anno ha ottenuto 11 nomination all’Oscar e quattro vittorie, inclusa quella come miglior attrice per Emma Stone.

Per Emma Stone, questa è la sua quinta collaborazione con il regista greco per cui si può abbondantemente dire che i due hanno un legame professionale e creativo prolifico e virtuoso.