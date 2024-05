Paul Schrader: il suo prossimo film, Non Compos Mentis, racconterà “l’ossessione sessuale”

L’inarrestabile Paul Schrader, l’autore che a 77 anni ha appena presentato al Festival di Cannes il suo ultimo film Oh, Canada (qui la recensione), ha annunciato il suo prossimo progetto.

Il regista ha rivelato che intende iniziare questo autunno la produzione di Non Compos Mentis, un film noir che sta attualmente scrivendo. Il titolo deriva dalla frase latina che significa “mente non sana”. Secondo quanto afferma Schrader, il progetto tratta di “ossessione sessuale“.

“Riguarda le cose stupide che gli uomini fanno per amore”, ha spiegato Schrader sul palco della conferenza stampa del festival per Oh, Canada. Lui e il produttore Daniel Gonzalez hanno già ottenuto i finanziamenti e sono in fase di casting.

In Oh, Canada il regista dirige Uma Thurman e Richard Gere, che incontra di nuovo a 45 anni di distanza da American Gigolò. Nel film anche Jacob Elordi.