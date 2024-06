Evangeline Lilly si ritira dalla recitazione

Evangeline Lilly conferma che si ritirerà dalla recitazione… Sembra che il tempo dell’attrice nei panni di The Wasp nel MCU sia quindi giunto al termine. Lilly ha condiviso un post su Instagram confermando che ha intenzione di “allontanarsi” da Hollywood nel prossimo futuro. Ha incluso un video del 2006 che la vedeva parlare delle sue aspirazioni future, tra cui ritirarsi dalla recitazione per fondare una famiglia e concentrarsi sul lavoro umanitario. Ora, sembra che stia realizzando quel sogno.

“Sono così piena di gioia e contentezza oggi mentre vivo la mia visione. Lode a Dio, mi sento così grata per le mie benedizioni”, ha scritto Lilly nel post. “Allontanarsi da quella che sembra la scelta più ovvia (ricchezza e fama) può sembrare spaventoso a volte, ma entrare nel proprio dharma sostituisce la paura con l’appagamento. Potrei tornare a Hollywood un giorno, ma, per ora, è qui che appartengo.”

Evangeline Lilly è un volto molto amato del MCU. Ant-Man and The Wasp: Quantumania ha ricevuto recensioni in gran parte negative, ma ha posto le basi affinché Scott Lang e Hope Van Dyne fossero i protagonisti principali nella saga del Multiverso e, più specificamente, nei prossimi film dei Vendicatori. Con le riprese del prossimo Avengers che inizieranno nel prossimo anno o due, sembra improbabile che Lilly lasci la pensione per interpretare The Wasp. Il lato positivo è che Ant-Man può ancora fare squadra con sua figlia Cassie!

“Ho intenzione di dire che potrebbe essere il momento per un film indipendente su Wasp”, ha detto Lilly alla première di Ant-Man and the Wasp: Quantumania l’anno scorso. “Questi film sono un impegno“, ha aggiunto in seguito quando le è stato chiesto del suo futuro nell’MCU. “C’è molto da fare, e ho due figli a casa. Ogni volta che arriva quella chiamata, faccio un respiro profondo e dico: ‘Whoa, sono pronto per questo? Sono disposto a farlo di nuovo?’ ogni volta che lo faccio.”

Lilly si è unita per la prima volta all’MCU in Ant-Man del 2015 ed è stata scelta per il ruolo di Hope dal regista originale Edgar Wright (ha anche considerato di lasciare il progetto quando Wright si è separato dai Marvel Studios). È tornata in Ant-Man and The Wasp del 2018 e poi è stata messa da parte fino all’atto finale di Avengers: Endgame.