Venom: The Last Dance, Tom Hardy afferma che “Spider-Man è andato al campo di Feige” ma “ne abbiamo uno alla Sony”

Dopo l’uscita del primo trailer di Venom: The Last Dance, Tom Hardy ha preso parte ad un’intervista con Forbes, e l’attore ha avuto alcune cose interessanti da dire sul Sony’s Spider-Man Universe (SSU) e sul fatto che Spider-Man non si è ancora presentato nel franchising.

Tom Hardy ha iniziato condividendo la sua eccitazione per quello che viene pubblicizzato come l’ultimo film solista di Venom. “Sono così entusiasta perché siamo diventati molto più grandi. Kelly [Marcel] e io lavoriamo con Tom Rothman e Sanford [Panitch] e il loro team Sony ormai da 7-8 anni. Abbiamo iniziato, come se inizialmente [Venom] fosse solo Eddie Brock e nessuno sapeva cosa avremmo fatto. Poi è arrivato il secondo [film, Venom: La Furia di Carnage] – abbiamo scritto il secondo, l’abbiamo lanciato, diretto, messo insieme la squadra – è stato grandioso! Quella è stata un’enorme scuola.”

L’attore ha continuato commentando come sono stati percepiti i film, in parte a causa della mancanza di un certo Amichevole Arrampicamuri di Quartiere. “La gente ci avrebbe giudicato, sai? L’Universo Marvel sotto la gestione di [Kevin] Feige sta andando così bene. Spider-Man è andato al campo di Feige alla Marvel. Ne abbiamo uno [alla Sony]! Per me e Kelly, è così, è importante lavorare con tutto ciò che possiamo per sfruttare questa opportunità. Quindi, per il terzo adesso, Kelly lo sta dirigendo, sta scrivendo – sono legato a questo progetto fisicamente, e qualunque cosa ti serva, noi ci abbiamo pensato.”

Quando Hardy dice “ne abbiamo uno” si riferisce a un accampamento o a uno Spider-Man? Questo potrebbe significare che il SSU alla fine introdurrà la versione di Spider-Man di Andrew Garfield? Voci precedenti sostenevano che questo fosse il piano per Madame Web prima di una profonda revisione della sceneggiatura.

Oppure sta insinuando che Venom sia lo Spider-Man del SSU? Ciò suggerirebbe che Tom Hardy abbia intenzione di restare nei panni di Eddie Brock ancora per un po’, anche se The Last Dance è il capitolo finale di questa trilogia.

Tutto quello che sappiamo su Venom: The Last Dance

Venom: The Last Dance segue i successi al botteghino consecutivi di Venom: La furia di Carnage del 2021 (502 milioni di dollari a livello globale) e Venom del 2018 (856 milioni di dollari a livello globale). Kelly Marcel, che ha scritto i primi due film, dirigerà e scriverà il trequel.

Tom Hardy ha menzionato Marcel nel suo post, scrivendo “Voglio menzionare molto brevemente quanto sia orgoglioso della mia regista, compagna di sceneggiatura e cara amica Kelly Marcel. Vederti prendere il timone di questo film mi riempie di orgoglio, è un onore. Fidati del tuo istinto, il tuo istinto è sempre perfetto. Prima classe: ti appoggio.”

A parte il ritorno di Tom Hardy nei panni del giornalista Eddie Brock e del suo inconsapevole aiutante e parassita Venom, la trama del terzo capitolo è stata tenuta nascosta. Juno Temple e Chiwetel Ejiofor si sono uniti al cast in ruoli non rivelati. Abbiamo visto l’ultima volta Venom/Eddie Brock nei titoli di coda di Spider-Man: No Way Home del 2021, ma non è chiaro quale dei personaggi dell’Universo Marvel di Sony – che include Morbius, Kraven Il Cacciatore e Madame Web, tra gli altri – potrebbe comparire in Venom: The Last Dance.

