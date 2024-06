The Acolyte: La Seguace, la showrunner Leslye Headland commenta lo scioccante primo episodio

I primi due episodi di The Acolyte: La Seguace sono ora in streaming su Disney+ e l’ultima serie live-action di Star Wars di Lucasfilm inizia sicuramente con il botto. La premiere inizia con la misteriosa guerriera mascherata Mae (Amandla Stenberg) che entra in una taverna e sfida a duello il Maestro Jedi Indara (Carrie-Ann Moss). Abbiamo visto diversi momenti del loro scontro nei vari trailer e spot televisivi, ma l’esito dello scontro è stato scioccante e inaspettato.

Incapace di avere la meglio su Indara in un combattimento leale, Mae sceglie di barare e lanciare una delle sue lame contro il barista, e quando il suo avversario Jedi usa la Forza per fermare l’arma prima che lo colpisca, l’assassino del Lato Oscuro approfitta della sua distrazione, lanciando un altro coltello nel petto di Indara, uccidendola all’istante.

Durante un’intervista con EW, la showrunner Leslye Headland ha spiegato la decisione di uccidere il personaggio interpretato probabilmente dal nome più importante dello show durante la primissima scena. “La verità è che volevo solo creare un’apertura fredda. Penso che sia lo sceneggiatore televisivo che è in me, a creare un’apertura fredda da cui vieni scioccato.”

“Non per paragonarmi affatto a Vince Gilligan”, continua, “ma l’apertura fredda di Breaking Bad è una delle migliori aperture fredde di sempre. Quindi ogni volta che mi siedo per scrivere qualcosa, dico: ‘Bene, io non sarò in grado di superarlo, ma nel mio show, qual è la versione di quella scena?’ E sembrava che il meglio che potevo inventare fosse uccidere Carrie-Anne Moss. Mi dispiace.”

Il mistero che circonda l’assassino di Indara viene rivelato poco dopo, quando apprendiamo che Stenberg sta effettivamente interpretando il doppio ruolo, Mae e Osha. “Le considero come yin e yang”, dice della coppia. “Questo è stato davvero importante per me. E abbiamo alcune di quelle immagini nello show. Yin e yang sono state anche immagini importanti nell’universo di Star Wars attraverso Gli Ultimi Jedi e The Clone Wars. E adoro quel tipo di parte del fascino di Star Wars”.

Il cast di Star Wars: The Acolyte: La Seguace?

The Acolyte: La Seguace è scritto e prodotto esecutivamente da Leslye Headland (Russian Doll), che sarà anche showrunner. Insieme alla Stenberg ci sono Lee Jung-jae (Squid Game), Dafne Keen (His Dark Materials), Rebecca Henderson (Inventing Anna), Dean-Charles Chapman (1917), Carrie-Anne Moss (The Matrix), Manny Jacinto (The Good Place), Jodie Turner-Smith (After Yang), Charlie Barnett (Russian Doll) e l’ex stao della trilogia sequel di Star Wars, Joonas Suotama, che interpreta un nuovo personaggio sotto forma di maestro Jedi Wookiee.

Tutto quello che sappiamo su Star Wars: The Acolyte: La Seguace

The Acolyte: La Seguace è l’annunciata serie tv parte del franchise di Star Wars creata da Leslye Headland. La serie tv è ambientato alla fine dell’era dell’Alta Repubblica prima degli eventi dei principali film di Star Wars.

The Acolyte: La Seguace è ambientato alla fine dell’era dell’Alta Repubblica in un mondo di “segreti oscuri e poteri emergenti del lato oscuro”, circa 100 anni prima di Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (1999). Un’ex Padawan si riunisce con il suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze che affrontano sono più sinistre di quanto avessero mai previsto.

Nel cast della serie tv protagonisti sono Amandla Stenberg come ex padawan, Lee Jung-jae come Maestro Jedi, Manny Giacinto, Dafne Keen come una giovane Jedi, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson nei panni di Vernestra Rwoh, un cavaliere Jedi prodigio. Charlie Barnett come un giovane Jedi, Dean-Charles Chapman, Carrie-Anne Moss come una Jedi, Margherita Levieva, Joonas Suotamo nei panni di Kelnacca, un maestro Jedi Wookiee.