Festival di Cannes 2024: Le Deuxième Acte di Quentin Dupieux è il film d’apertura

Le Deuxième Acte (The Second Act titolo internazionale) di Quentin Dupieux, l’ultimo film del prolifico regista e sceneggiatore francese, che è anche musicista, aprirà il prossimo Festival di Cannes. Presentata fuori concorso in prima mondiale sulla Croisette martedì 14 maggio, questa commedia in quattro parti uscirà lo stesso giorno in tutte le sale francesi.

Per inaugurare i festeggiamenti della 77a edizione, un artista audace e imprevedibile calcherà il tappeto rosso del Grand Théâtre Lumière, circondato da tutta la sua squadra. Regista che abbraccia la libertà – nel tono, nella forma e nel soggetto – Quentin Dupieux si è liberato dalle convenzioni attraverso un corpus di opere già vasto (13 lungometraggi in 17 anni), stabilendo l’assurdo come genere a sé stante e sconvolgendo tutto gli altri e The Second Act è un perfetto esempio di questo!

Come i precedenti, The Second Act si presenta come una nuova mise en abyme attorno alla recitazione – già uno dei temi centrali di Yannick e Daaaaaali! Il cast è tanto prestigioso quanto inaspettato: Léa Seydoux, Vincent Lindon e Louis Garrel entrano per la prima volta nell’universo demenziale di Quentin Dupieux, mentre Raphaël Quenard ritorna per la quarta volta, dopo Mandibles, Smoking Causes Coughing e Yannick.