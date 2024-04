Matrix 5: il film in sviluppo senza nessuna delle Wachowski alla regia

La Warner Bros. tornerà al franchise dell’eletto con Matrix 5. Lo studio ha annunciato che un quinto film è in fase di sviluppo. Sarà il primo capitolo senza Lana o Lily Wachowski come registe. Invece, lo sceneggiatore di The Martian Drew Goddard si occuperà della regia. Scriverà anche la sceneggiatura e produrrà il film insieme alla sua compagna della Goddard Textiles, Sarah Esberg. Lana Wachowski, che ha diretto l’ultimo episodio del franchise, Matrix: Resurrections del 2021, è la produttrice esecutiva.

Non è chiaro chi dell’universo di Matrix tornerà: Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss hanno interpretato tutti i film precedenti come Neo e Trinity, mentre Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris e Priyanka Chopra Jonas si sono uniti all’universo di Matrix nell’iterazione più recente.

I dettagli della trama non sono stati rivelati, ma il presidente della produzione della Warner Bros. Motion Pictures, Jesse Ehrman, anticipa che la storia farà avanzare il mondo fantasy senza allontanarsi troppo da ciò che ha reso la serie un successo.

“Drew è arrivato alla Warner Bros. con una nuova idea che tutti noi crediamo sarebbe un modo incredibile per continuare il mondo di Matrix, sia onorando ciò che Lana e Lilly iniziarono più di 25 anni fa, sia offrendo una prospettiva unica basata sul suo amore per il mondo di Matrix”, ha detto Ehrman in una nota. “L’intero team della Warner Bros. Discovery è entusiasta che Drew realizzi questo nuovo film di ‘Matrix’, aggiungendo la sua visione al canone cinematografico che le Wachowski hanno impiegato un quarto di secolo a costruire qui in studio”.

The Matrix, che ha dato il via al franchise nel 1999, è considerato uno dei film di fantascienza più influenti di tutti i tempi. Ha ispirato tre sequel, The Matrix Reloaded e The Matrix Revolutions del 2003 e The Matrix Resurrections del 2021. Il quarto episodio, arrivato dopo un intervallo di 18 anni e il primo ad essere diretto esclusivamente da Lana, è stato un’enorme delusione al botteghino. Ciò è in parte dovuto al fatto cheil film, come l’intera lista del 2021 di Warner Bros., era disponibile contemporaneamente su HBO Max senza costi aggiuntivi.