Nonostante le prime notizie furono negative Ghostbusters: Minaccia Glaciale presenta in realtà una scena dopo i titoli di coda. Se hai intenzione di vedere il film quando uscirà ad Aprile, da questo momento in poi ci saranno grandi spoiler.

Mentre la scena dei titoli di coda di Ghostbusters: Legacy ha impostato gli eventi di Ghostbusters: Minaccia Glaciale mostrando Winston (Ernie Hudson) che ritorna al quartier generale della caserma dei vigili del fuoco, questo nuova scena è piuttosto irrilevante e non sembra gettare le basi per il prossimo film.

Fondamentalmente, tutta la sequenza mostra i Mini-Puft che rubano un camion Staypuft Marshmallow da un garage. Questa è solo una scena a metà dei titoli di coda, quindi non ti verrà richiesto di aspettare fino alla fine di tutti i titoli di coda se vuoi vederla.

Quali sono le prime reazioni al film Ghostbusters: Minaccia Glaciale ?

Sembra che i fan di lunga data del franchise si stiano divertendo, ma le recensioni per il film Ghostbusters: Minaccia Glaciale sono state contrastanti e negative e attualmente si trova al 45% su Rotten Tomatoes. Tuttavia, ha un punteggio di pubblico molto migliore, pari all’86%.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la trama e il cast del film

In Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

Il nuovo film, seguito di Ghostbusters: Legacy e diretto da Gil Kenan, anche autrice della sceneggiatura insieme a Jason Reitman, è il quinto film della saga e vede molti dei membri superstiti del cast originale (tra cui Bill Murray, Ernie Hudson, Dan Aykroyd e Annie Potts) riunirsi con il cast presentato dal precedente film (Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Carrie Coon, Paul Rudd e Logan Kim). A loro si uniscono i nuovi arrivati Kumail Nanjiani e Patton Oswalt. sarà al cinema dall’11 aprile distribuito da Eagle Pictures.