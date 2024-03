Finalmente abbiamo un trailer completo di Doctor Who in vista del suo ritorno sugli schermi a maggio. Inutile dire che l’iniezione di denaro da parte di Disney+ sembra aver fatto bene alla longeva serie fantascientifica.

Vediamo come il Dottore di Ncuti Gatwa viaggia nell’universo con Ruby Sunday (Millie Gibson), incontrando ogni sorta di minaccia soprannaturale. Ci sono alcuni accenni a una forza ancora più grande che mette a rischio la realtà stessa, e il trailer si conclude con il TARDIS che sembra essere stato abbandonato per molto tempo.

C’è anche da divertirsi, però, e questo sembra un ritorno alla forma per lo show dopo quello che si è rivelato un periodo turbolento per Chris Chibnall come showrunner. Russell T Davies, l’uomo che ha rilanciato Doctor Who nel lontano 2005, ritorna per questa nuova era e, finora, i fan sembrano essere impressionati da ciò che ha portato in tavola.

“Finalmente, è con grande piacere che lancio una nuova stagione di avventure del Dottore e di Ruby insieme“, ha recentemente dichiarato a proposito di questa nuova stagione. “Mostri! Inseguimenti! Cattivi! Misteri! E un terrificante segreto che attraversa il tempo e lo spazio per decenni. Non perdetevi nemmeno un secondo!“.

Cosa aspettarci dalla nuova iterazione di Doctor Who targata Disney+

Doctor Who segue il Dottore e Ruby Sunday attraverso infinite avventure nel tempo e nello spazio a bordo del TARDIS. Dall’Inghilterra dell’epoca della Reggenza al futuro devastato dalla guerra, la coppia sostiene le forze del bene incontrando amici incredibili e nemici pericolosi.

Il cast di ospiti già annunciato comprende Aneurin Barnard, Anita Dobson, Yasmin Finney, Michelle Greenidge, Jonathan Groff, Bonnie Langford, Genesis Lynea, Jemma Redgrave, Lenny Rush, Indira Varma e Angela Wynter.

Doctor Who è prodotto da Bad Wolf, con i BBC Studios per Disney Branded Television e BBC. Sotto la visione creativa di Davies, i produttori esecutivi aggiuntivi sono Phil Collinson, Joel Collins, Julie Gardner e Jane Tranter.

La nuova stagione presenta episodi diretti da Ben Chessell, Jamie Donoughue, Julie Anne Robinson e Dylan Holmes Williams.

I primi due episodi di Doctor Who saranno distribuiti a livello internazionale venerdì 10 maggio alle 19.00 ET su Disney+ e anche su BBC iPlayer nel Regno Unito alle 12.00 BST dell’11 maggio (andranno poi in onda normalmente su BBC One più tardi nello stesso giorno). Potete vedere il nuovo fantastico trailer del rilancio di Doctor Who nel player qui sotto.