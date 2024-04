Gina Carano parla del suo legame con Pedro Pascal che l’ha definita una “protettrice” sul set

Gina Carano non si tira indietro dalla sua lotta contro la Disney, che l’attrice sta affrontando con il sostegno economico di Elon Musk e che è stata intentata per via del licenziamento della stessa da The Mandalorian.

L’allontanamento di Gina Carano è avvenuto dopo che l’attrice ha condiviso una serie di post offensivi sui social media, paragonando l’essere un conservatore nell’America moderna a ciò che “migliaia” di ebrei hanno vissuto per mano dei nazisti durante l’Olocausto.

Carano ha recentemente avuto una conversazione con Tucker Carlson (tramite SFFGazette.com) e ha affermato che i suoi co-protagonisti non provano nei suoi confronti lo stesso livello di disprezzo che crede provi la Disney. “Con tutti quelli con cui ho lavorato fisicamente non ho mai avuto problemi”, ha spiegato Carano. “Io e Pedro [Pascal] ci siamo riavvicinati dopo la morte di Carl Weathers. Ci sono tutte queste bugie e tutte queste strane storie che le persone inventano nelle loro teste. Una cosa che posso dire è che adoro Pedro, e lui mi ha detto una cosa. Ha detto: ‘Tu e Carl eravate protettori.'”

“E questo significa così tanto per me che lui abbia un ricordo di me come di una persona che proteggeva, ed è importante che le persone sappiano quale sia la vera storia”, ha detto senza approfondire. “Ad esempio, perché pensi che Pedro mi chiami protettore? Ai suoi fan, voglio che sappiano che c’è una ragione e ci sono fatti che le persone che non conoscono ma che sono accadute. E io ero lì e proteggo le persone.”

Gina Carano, che è arrivata sul punto di diventare la protagonista della sua serie Rangers of the New Republic, spiegherebbe di aver parlato a nome di un attore sul set di The Mandalorian che era rimasto “turbato” dopo una ripresa particolarmente estenuante. Afferma di aver detto al regista che avevano “finito” e di essersi offerta volontaria per filmare scene aggiuntive in modo che gli altri potessero avere il tempo di riposarsi.

“Ho lavorato più ore di qualsiasi altro attore [in The Mandalorian], perché si vedeva la mia faccia e ho fatto tutte le mie acrobazie”, aggiunge Carano. “Quindi, se torni indietro e guardi i registri di lavoro, scoprirai chi era di più sul set, come attori, e troverai me in cima a quella lista.”

È una bella storia, ma non è in alcun modo rilevante per stabilire se la Disney abbia fatto la cosa sbagliata licenziandola. Lo studio sostiene che era nel suo diritto separarsi da qualcuno le cui opinioni sono state ritenute “ripugnanti”, e Gina Carano è fermamente convinta di avere il diritto di dire ciò che vuole senza timore di conseguenze da parte di un datore di lavoro.