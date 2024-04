Superman: David Corenswet sfoggia il suo fisico scultoreo

La star di Superman, David Corenswet, ha tenuto nascosto il suo fisico da supereroe finora. Tuttavia, è stato recentemente avvistato senza una felpa oversize che gli coprisse le braccia, consentendo ai fan della DC di dare una prima occhiata a quanto la massa muscolare dell’attore sia cresciuta per il film DC Universe.

L’account X @dcuworld ha recentemente condiviso le foto che un fan ha scattato in Messico mentre David Corenswet girava uno spot pubblicitario. L’attore è stato mostrato mentre indossava pantaloncini neri e una canottiera. Le braccia dell’attore erano in bella mostra e le foto e confermano che il prossimo Uomo d’Acciaio si sta allenando in palestra.

New pictures of David Corenswet filming an Ad in Mexico The person who originally posted these thought he met Henry Cavill, when it was actually David.

"Now I can die in Peace I got to meet Superman and the Witcher in person face to face" pic.twitter.com/pr3AtRu5EE — Dcu Updates (@dcuworld) April 14, 2024

Con Corenswet attualmente in Messico, sembra che la produzione di Superman sia stata sospesa mentre lo sceneggiatore, regista e capo dei DC Studios James Gunn è impegnato a in delle riprese iniziali della seconda stagione di Peacemaker. Lo show sui supereroi guidato da John Cena sarà il secondo prodotto del DCU e la prima serie live-action del DCU. Mentre la prima stagione faceva parte del DC Extended Universe, la seconda stagione di Peacemaker si svolgerà nel DCU, con Gunn che in precedenza ha confermato che il cambiamento di continuità sarà affrontato nella nuova stagione.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.