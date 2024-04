Sonic – Il film 3: Keanu Reeves presterà la voce a Shadow

Confermando una voce che circolava da tempo, THR ha ora reso ufficiale che Keanu Reeves interpreterà Shadow in Sonic – Il film 3 della Paramount Pictures. La notizia segue la recente presentazione dello studio al CinemaCon, che ha mostrato il primo filmato del trequel.

Nel teaser, apprendiamo che il malvagio Dr. Robotnik interpretato da Jim Carrey è sopravvissuto alla battaglia con Sonic alla fine del film precedente e nel frattempo ha messo su qualche chilo (portandolo più in linea con la sua controparte nei videogiochi). Ai partecipanti è stata poi mostrata una clip di Shadow in azione, mentre combatte contro il velocissimo eroe blu e i suoi alleati, Tails e Knuckles.

Shadow è stato creato come uno specchio oscuro di Sonic ed è stato introdotto in Sonic Adventure 2 del 2001. In realtà era più un antieroe che un vero e proprio cattivo, ma fungerà da antagonista di Sonic – Il film 3.

“Siamo davvero entusiasti dell’idea di espandere i nostri personaggi nel nostro mondo in televisione, in particolare, perché ci offre una piattaforma per fare davvero studi sui personaggi”, ha detto il produttore esecutivo Toby Asche del debutto di Shadow in una recente intervista. “Sapevamo che, con l’arrivo di Shadow in Sonic 3 e con alcune delle cose più grandi che volevamo fare, il franchise di Sonic dal punto di vista cinematografico sarebbe stato un evento al livello degli Avengers.” “Saranno storie grandi ed emozionanti con molti personaggi diversi”, ha aggiunto Asche. “E quindi quello che la televisione ha fatto per noi è stato darci il tempo di approfondire alcuni dei personaggi secondari e di costruirli davvero in modi fantastici.”

Jeff Fowler tornerà alla regia del threequel Sonic – Il film 3 (Sonic the Hedgehog 3), mentre Ben Schwartz (Sonic the Hedgehog), Colleen O’Shaughnessey (Miles “Tails” Prower), Idris Elba (Knuckles the Echidna), James Marsden (Tom Wachowski), Tika Sumpter (Maddie Wachowski) e Jim Carrey (Dr. Robotnik) riprenderanno i rispettivi ruoli dei primi due film.

Le nuove aggiunte al franchise includono Krysten Ritter (Jessica Jones), Alyla Browne (Furiosa), James Wolk (Harley Quinn), Sofia Pernas (Jane the Virgin), Cristo Fernández (Ted Lasso) e Jorma Taccone (Spider-Man: Across the Spider-Verse). Knuckles sarà presentato in anteprima su Paramount+ il 26 aprile, mentre Sonic – Il film 3 (Sonic the Hedgehog 3), arriverà nelle sale il 20 dicembre.