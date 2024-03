Nonostante abbia ricevuto recensioni contrastanti per la sua interpretazione, Gina Carano sembrava destinata a diventare una parte importante del franchise di Star Wars nei panni di Cara Dune. Oltre a recitare in The Mandalorian, l’ex stella delle MMA era stata scelta come protagonista di una serie spin-off intitolata Rangers of the New Republic (che è stata successivamente cancellata).

Tutto è crollato per l’attrice quando è stata licenziata dalla Lucasfilm nel febbraio 2021 dopo che alcuni dei suoi post sui social media riguardanti l’obbligo delle mascherine COVID e la pandemia sono diventati virali. Carano ha anche condiviso la sua opinione sulla presunta manomissione elettorale successiva alle ultime elezioni statunitensi.

Al momento del suo licenziamento, la Disney ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che i post sui social media di Carano “[denigrano] persone in base alle loro identità culturali e religiose”, descrivendole come “ripugnanti e inaccettabili”. Il mese scorso, abbiamo scoperto che l’attrice ha il sostegno del proprietario di X, Elon Musk, per una causa che spera metterà la Disney con le spalle al muro.

Carano sostiene di essere stata discriminata e che non avrebbe dovuto essere licenziata per aver esercitato la libertà di parola; sembra anche che speri di costringere Lucasfilm a riportarla nei panni di Cara Dune! Parlando con The Post Millennial della causa (tramite SFFGazette.com), Carano ha condiviso la sua convinzione che questa azione legale sia importante non solo per lei, ma anche per il bene comune.

“Sono felice che le persone debbano davvero indagare e prendere sul serio la mia situazione e dovranno capire, mentre esamineranno tutto questo, cosa stava facendo la loro azienda”, ha detto Gina Carano. “E esaminando ciò dovranno apportare modifiche in modo che sarà molto più difficile che accada alla prossima persona. Ed è per questo che quello che sto facendo è importante.” “Molte persone, miliardari, mettono i loro soldi dove credono”, ha continuato Carano, “ma investire i propri soldi nella difesa di persone a cui è stato fatto del male è una causa davvero nobile. È come se Elon Musk fosse una specie di Batman.”

Dopo aver affermato che le azioni della Disney le hanno impedito di ottenere qualsiasi tipo di lavoro mainstream, ha preso le distanze da The Daily Wire e ha condiviso le sue speranze di tornare alla sua carriera nonostante Hollywood apparentemente non voglia avere niente a che fare con lei.

In seguito, affrontando la sua decisione di ridicolizzare i pronomi trans aggiungendo “beep/boop” ai suoi account sui social media, Carano ha osservato: “Mi chiedevo, qual è la cosa meno offensiva che potresti mai fare? Ed è come se fosse la cosa meno offensiva.” “E così quando qualcuno mi diceva qualcosa di brutto gli facevo semplicemente ‘beep boop’ perché sento che quella era fondamentalmente la cosa più carina. Vedi tutti questi altri, sai, molti dei miei co-protagonisti maschi diventavano aggressivi con queste persone e dicono delle cose poco carine e io sono qui a prendere in giro la gente. E io sono quella che viene licenziata?”

Quando il sito ha parlato della mossa della Disney di archiviare il caso, Carano ha semplicemente risposto: “Siamo tutti abbastanza fiduciosi che non sarà qualcosa che saranno in grado di archiviare”.