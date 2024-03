Godzilla del 2014 era ancorato alla realtà (forse troppo) e, in misura minore, lo era anche Kong: Skull Island. Il MonsterVerse ha iniziato ad abbracciare il suo lato più stravagante solo con Godzilla: King of the Monsters, per poi diventare completamente folle con Godzilla vs. Kong.

Inizialmente si pensava che questo fosse il capitolo finale del MonsterVerse, ma il suo successo ha portato al ritorno del regista Adam Wingard per Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero che uscirà questo mese. Anche se non è stato annunciato un seguito, il regista ha confermato che intende tornare per un terzo capitolo.

“L’idea che se hai fatto due film, forse dovresti andare avanti e farne un terzo perché, come hai detto, c’è una trilogia“, dice Wingard a Discussing Film. “Penso sicuramente che ci sia più storia in questo, e penso di avere più storia da raccontare. Ma dipende solo da come andrà [Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero] e da come si svilupperanno le cose“.

GUARD ANCHE: Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero, le prime clip mettono in luce un enorme scontro tra Titani

“So che sembra una risposta diplomatica del cazzo [ride]. Ma la verità è che, se devo essere completamente onesto con voi, ho ancora una storia da raccontare con questi mostri e so dove andrei a parare. Sarei davvero entusiasta di poter tornare per un’altra serie se le cose funzionassero!“.

Cosa vorrebbe dire il titolo?

In un’intervista separata con CBR, Wingard ha infine spiegato come dovrebbe essere pronunciato il titolo di Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero.

“Sono sorpreso, ora che ci ripenso, che nessuno abbia mai usato una x nel titolo in questo modo prima d’ora, almeno a mia conoscenza“, spiega. “Viene dalla stenografia della x che sta per una collaborazione, come accade in molte aziende di scarpe che fanno collaborazioni speciali con artisti e persone del genere“.

“In un certo senso, è nato da lì, e ovviamente si pronuncia semplicemente Godzilla Kong, ma io tendo a dire GxK tutto il tempo, perché penso che suoni bene“, aggiunge Wingard. “L’ultimo film era GvK, quindi aiuta a collegarlo“.

Cosa sappiamo su Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero?

Mentre i dettagli della trama vengono tenuti pesantemente nascosti, la sinossi di Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero anticipa che il film metterà “L’onnipotente Kong e il temibile Godzilla contro una colossale minaccia sconosciuta nascosta nel nostro mondo, sfidando la loro stessa esistenza e la nostra. Il film approfondisce i le storie di questi Titani, le loro origini e i misteri di Skull Island e oltre, mentre scopri la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi straordinari esseri e li ha legati all’umanità per sempre.“

Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero è interpretato da Dan Stevens (Legion; The Guest), Rebecca Hall (Iron Man 3; Transcendence), Brian Tyree Henry (Atlanta ; Eternals), Kaylee Hottle (Godzilla vs. Kong ; Magnum PI), Fala Chen (Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli; The Undoing), Alex Ferns (The Batman; Wrath of Man) e Rachel House (Thor: Ragnarok; Next Goal Wins). Wingard torna alla regia con una sceneggiatura di Terry Rossio, Jeremy Slater e Simon Barrett. Godzilla x Kong: Il nuovo Impero arriverà nei cinema il 15 marzo 2024!