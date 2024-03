È da un po’ che si vocifera che Joker: Folie à Deux sarà un musical e, con un trailer atteso a breve, Variety ha appena condiviso ulteriori dettagli su ciò che i fan della DC possono aspettarsi dal sequel.

Secondo il noto sito, il film è “principalmente un musical jukebox” che include almeno 15 nuove versioni di canzoni “molto note“.

Tra queste c’è “That’s Entertainment” di Judy Garland da Spettacolo di varietà (1953), anche se è probabile che vengano aggiunte un paio di canzoni originali. Non è chiaro chi le scriverà o le eseguirà, ma visto che Lady Gaga interpreta Harley Quinn, diremmo che è una scommessa sicura!

Il rapporto aggiunge che Hildur Guðnadóttir, la compositrice del Joker che ha vinto l’Oscar, ha “infuso i suoi spunti musicali distintivi e ossessionanti” in ciascuno dei numeri musicali attuali, quindi siamo sicuramente curiosi di sentire come si differenzieranno.

Per chiarire, i musical jukebox sono noti per la presenza di canzoni popolari al posto di brani originali: Mamma Mia! e Moulin Rouge! sono i due esempi di maggior successo. Forse l’acquisizione dei diritti di queste canzoni spiega perché il budget di Joker: Folie à Deux si dice sia lievitato a 200 milioni di dollari, una differenza enorme rispetto ai 60 milioni del suo predecessore.

Abbiamo già sentito che il sequel si svolgerà principalmente nel manicomio di Arkham, dove Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) incontrerà uno spirito affine nella collega Harleen Quinzel/Harley Quinn (Lady Gaga). Si tratta di un allontanamento dai fumetti, ma non ci sorprende più di tanto visto che anche il Joker del 2019 era una storia Elseworlds.

Tuttavia, con le foto del set che mostrano sia Arthur che Harley a piede libero a Gotham City, immaginiamo che arriverà un momento in cui saranno liberi di scatenare il caos. Sarà interessante scoprire dove Todd Phillips intende portare questo franchise.

I genitori di Bruce Wayne sono stati uccisi da un uomo vestito da clown, e la scena è stata preparata per far sì che anche lui si trasformasse in un “Batman” desideroso di vendicarsi di Fleck.

Crediamo che sia ancora un po’ troppo presto per questo, ma non dubitiamo che Joker: Folie à Deux ci riserverà alcune sorprese. Essendo l’unico film DC in uscita nel 2024, le aspettative sono alte e la Warner Bros. punta sicuramente su un grande successo di critica e commerciale che contribuisca a inaugurare la nuova era narrativa dei DC Studios con il DCU e le future storie “Elseworlds” come The Batman – Parte 2.

Joker: Folie à Deux, quello che sappiamo sul film

Joker: Folie à Deux presenterà il ritorno di Joaquin Phoenix mentre riprende il ruolo del cattivo DC Joker. Il sequel presenterà anche il ritorno di Sophie di Zazie Beetz insieme ai nuovi arrivati ​​Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland e Harry Lawtey. Nel cast c’è Lady Gaga che darà vita a Harley Quinn. I dettagli della trama sono ancora per lo più nascosti, ma sappiamo che la maggior parte del film si svolgerà ad Arkham Asylum e conterrà significativi “elementi musicali”. Rumors recenti inoltre hanno anche suggerito che la versione di Gaga su Harley Quinn avrà un ruolo più importante di quanto originariamente riportato, con la storia che si svolge interamente dal suo punto di vista.

Il film di Todd Phillips del 2019 è stato un successo sia di critica che commerciale con un incasso mondiale di oltre 1 miliardo di dollari al botteghino, rendendolo il film con il maggior incasso di tutti i tempi. Ha ricevuto riconoscimenti da numerosi importanti enti premiati, tra cui due Oscar e due Golden Globe, sia per il miglior attore che per la miglior colonna sonora. Il sequel di Joker sarà conosciuto come un progetto Elseworlds, secondo il co-presidente dei DC Studios James Gunn. I film con questa denominazione sono al di fuori della continuità principale del DCU. Altri progetti Elseworlds includono The Batman – Parte II e la serie The Penguin. L’uscita in sala del sequel è attualmente fissata al 4 ottobre 2024.